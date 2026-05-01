Divljakuša je sjajan dodatak već jako dobrom stalnom postavu Brloga

Zadružna pivovara Brlog iz Zadra slavi ove godine svoju desetu obljetnicu, što je zaista vrijedan jubilej za malu neovisnu pivovaru koja se bori na tržištu na kojem vladaju globalni industrijski giganti. I to je zato što se tamo uporno i vrijedno radi, u što smo se uvjerili pred kratko vrijeme, kada smo probali njihov English Lager, suradnju s Pivovarom Medvedgrad. To je bio samo još jedan u nizu specijala, ali se uz njih razvija i osnovna ponuda pivovare. Tako je nedavno predstavljena Divljakuša, pivo koje je zapravo i nedostajalo toj ponudi koja se mahom oslanjala na Plavušu kao temeljno pivo. Jer, Divljakuša je India Pale Ale, a rekli bismo kako se nekako očekuje od jedne craft pivovare da ima pivo stila koji se smatra simboličkim za neovisno pivarstvo. I Divljakuša je napravljena dobro, zanatski, u stilskim odrednicama, ali i još malo obogaćena jer su sladovima dodane zobene i pšenične pahuljice pa se dobilo i malo mekoće koja je povećala pitkost. Također je očekivano i vrlo hmeljna. Za to su u suhom hmeljenju korišteni ponajprije Amarillo, a onda Cascade te Falconers i Mosaic. Pri tome je Falconers posebno zanimljiv jer se radi o hmelju koji je razvila znamenita Yakima Chief Hops u čast prije četvrt stoljeća tragično poginulog pivara Glena Haya Falconera. Svačega ovdje ima, poglavito tropskih i voćnih aroma, ali i gorčine, kako i treba biti.