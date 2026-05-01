Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 107
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ULAGANJE U INFRASTRUKTURU

Još jedna europska zemlja uvodi vinjete: Spominju se i cijene, neki će vozači plaćati i do 150 eura godišnje

Cesta, autocesta
unsplash
VL
Autor
Večernji.hr
01.05.2026.
u 14:00

Za strane vozače planira se mogućnost kupnje vinjete putem interneta, uz opcije kraćih razdoblja, poput tjednih ili mjesečnih vinjeta. U slučaju vožnje bez važeće vinjete, predviđene su novčane kazne

Belgija je sve bliže uvođenju cestarina za osobna vozila. Prema pisanju lista Het Laatste Nieuws, pokrajine Flandrija i Valonija postigle su načelni dogovor o uvođenju vinjeta na autocestama i dijelu regionalnih cesta, prenosi HAK. Flamanski ministar financija Ben Weyts poručuje da je riječ o nužnom koraku kako bi se osigurala sredstva za ulaganja u cestovnu infrastrukturu. „Flandrija želi snažno ulagati u ceste, ali za to je potrebno stabilno financiranje“, istaknuo je, dodajući da konkretan rok za uvođenje još nije definiran, iako se dogovor očekuje u narednim mjesecima.

Prema procjenama, novi sustav mogao bi donijeti oko 130 milijuna eura godišnje Flandriji te najmanje 50 milijuna eura Valoniji. Umjesto naplate po prijeđenom kilometru, vlasti su se odlučile za vinjetu, koja se smatra jednostavnijom za provedbu i politički prihvatljivijom. Model bi bio sličan onome u Švicarskoj i Austriji.

Spominje se godišnja cijena od oko 100 eura, dok bi vlasnici starijih vozila mogli plaćati i više – do oko 125 eura za godinu dana. Vinjeta bi najvjerojatnije bila digitalna, povezana s registarskom oznakom vozila, a kontrola bi se provodila putem kamera na cestama.

Za strane vozače planira se mogućnost kupnje vinjete putem interneta, uz opcije kraćih razdoblja, poput tjednih ili mjesečnih vinjeta. U slučaju vožnje bez važeće vinjete, predviđene su novčane kazne. Trenutačno u Belgiji cestarinu plaćaju samo kamioni, a jedan od glavnih razloga za proširenje sustava na osobna vozila jest iznimno gust tranzitni promet kroz zemlju, koji dodatno opterećuje infrastrukturu.

Ključne riječi
vinjete Barkod

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Fra Brne
Fra Brne
14:33 01.05.2026.

Opet će se siromašni Belgijci jeftinije voziti od bogatih Hrvata. 100€ godišnja vinjeta a ja potrošim toliko što dvaput na godinu odem na more . Kako to da oni uvode vinjete a nama kažu da će svi prijeći na plaćanjee po kilometru? Čini mi se da se mi opet pravimo najpametniji . Tako vlada brine o nama

NA
NANO
14:50 01.05.2026.

Čudno da Njemačka ne uvede naplatu cestarina, kod njih se voze svi đabe, a oni moraju svagdje plačati. Ogromni novci leže na mjemačkim cestama.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!