Još jedna europska zemlja uvodi vinjete: Spominju se i cijene, neki će vozači plaćati i do 150 eura godišnje

Belgija je sve bliže uvođenju cestarina za osobna vozila. Prema pisanju lista Het Laatste Nieuws, pokrajine Flandrija i Valonija postigle su načelni dogovor o uvođenju vinjeta na autocestama i dijelu regionalnih cesta, prenosi HAK. Flamanski ministar financija Ben Weyts poručuje da je riječ o nužnom koraku kako bi se osigurala sredstva za ulaganja u cestovnu infrastrukturu. „Flandrija želi snažno ulagati u ceste, ali za to je potrebno stabilno financiranje“, istaknuo je, dodajući da konkretan rok za uvođenje još nije definiran, iako se dogovor očekuje u narednim mjesecima.

Prema procjenama, novi sustav mogao bi donijeti oko 130 milijuna eura godišnje Flandriji te najmanje 50 milijuna eura Valoniji. Umjesto naplate po prijeđenom kilometru, vlasti su se odlučile za vinjetu, koja se smatra jednostavnijom za provedbu i politički prihvatljivijom. Model bi bio sličan onome u Švicarskoj i Austriji.

Spominje se godišnja cijena od oko 100 eura, dok bi vlasnici starijih vozila mogli plaćati i više – do oko 125 eura za godinu dana. Vinjeta bi najvjerojatnije bila digitalna, povezana s registarskom oznakom vozila, a kontrola bi se provodila putem kamera na cestama.

Za strane vozače planira se mogućnost kupnje vinjete putem interneta, uz opcije kraćih razdoblja, poput tjednih ili mjesečnih vinjeta. U slučaju vožnje bez važeće vinjete, predviđene su novčane kazne. Trenutačno u Belgiji cestarinu plaćaju samo kamioni, a jedan od glavnih razloga za proširenje sustava na osobna vozila jest iznimno gust tranzitni promet kroz zemlju, koji dodatno opterećuje infrastrukturu.