Mnogi vozači ovo rade zimi, ali nije uopće sigurno: Čak i pri manjim brzinama može doći do ozbiljnih ozljeda

VL
Autor
Večernji.hr
26.11.2025.
u 19:00

Posebno je problematičan donji dio pojasa, koji se zbog debelih jakni podiže prema višim dijelovima tijela, umjesto da ostane čvrsto na području kukova

Iako se sigurnosni pojasevi smatraju ključnim za sigurnost u prometu, nova istraživanja njemačkog autokluba (ADAC) ukazuju na to da zimske jakne mogu značajno umanjiti njihovu učinkovitost. Preporuka da djeca ne bi smjela biti prevožena u zimskim jaknama, a sada i odrasli, postaje još važnija nakon što je provedeno novo testiranje, piše HAK Revija.

ADAC je proveo crash test pri brzini od 16 km/h – što odgovara prosječnoj brzini pri sudaru vozila sa stražnje strane. Test je pokazao da zimska odjeća izaziva pomicanje sigurnosnih pojaseva, koji tako nisu postavljeni direktno uz tijelo. Ovo pomicanje znači da pojasevi nisu na optimalnim pozicijama, što može dovesti do ozbiljnih ozljeda, i to i pri manjim brzinama. Posebno je problematičan donji dio pojasa, koji se zbog debelih jakni podiže prema višim dijelovima tijela, umjesto da ostane čvrsto na području kukova.

Takvo nepravilno pozicioniranje može dovesti do ozljeda unutarnjih organa poput jetre i slezene, čak i u slučaju lakših sudara. ADAC upozorava da je najbolje izbjegavati vožnju u zimskim jaknama, barem dok se ne smjestite u vozilo i vežete sigurnosne pojaseve, čime ćete osigurati njihovu pravilnu funkcionalnost.

Kako bi povećali sigurnost, savjetuje se da se zimske jakne skinu ili barem otvore prije nego što se upotrijebi sigurnosni pojas, čime ćete spriječiti moguće rizike i maksimalno iskoristiti zaštitu koju pojasevi nude.

