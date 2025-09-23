Google uskoro uvodi dvije važne značajke na Play Storeu koje će svima olakšati život, evo o čemu je riječ

Google je najavio nekoliko značajnih ažuriranja za pretragu aplikacija na Google Play Storeu, uključujući proširenje značajke "Spaces" i uvođenje novog alata pod nazivom Guided Search. Ako volite istraživati nove aplikacije, ali se često osjećate preplavljeno količinom opcija, ova ažuriranja mogla bi vam biti od pomoći.

Započnimo s "Spaces" – kolekcijama aplikacija tematski organiziranim na vrhu kartice Aplikacije u Play Storeu (uz sekcije poput For You i Top Charts). Google je testirao ovu značajku prošle godine u Indiji i Japanu s temama poput "Cricket Hub" i "Comics". Sada, u Koreji, Google pokreće novu "entertainment" sekciju koja ističe filmove i kratke drame. U SAD-u će korisnici moći pregledavati popularne TV emisije i filmove direktno na aplikaciji, s inicijalnim sadržajem iz HBO Max i Peacock, a planira se širenje i na druge brendove. Također, pokreće se i besplatan uvid u web stripove u SAD-u i Koreji.

Druga velika promjena je uvođenje Guided Search. Ovaj alat poboljšava pretragu aplikacija, omogućujući korisnicima da pretražuju šire pojmove, poput "find a home" ili "help build habits", a rezultati uključuju jasnije naslove, opise i kategorije kako bi lakše pronašli željeni sadržaj. Google koristi umjetničku inteligenciju za organiziranje rezultata, a oni označeni kao "Organized with AI" bit će istaknuti, dok će standardni rezultati biti prikazani u nastavku.

Ova ažuriranja bit će dostupna globalno, a Google najavljuje da će i dalje širiti dostupnost novih sadržaja u nadolazećim tjednima. Za sada, korisnici već mogu isprobati Guided Search, dok će proširene "Spaces" opcije biti dostupne uskoro.