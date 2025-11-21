Ransiki Temptation intenzivno je čokoladno-pivsko iskustvo

Sjećamo se prije više od deset godina prvih susreta s Andrejem Čapkom, utemeljiteljem Zmajske pivovare, na kućnopivarskim druženjima. Znalo se uvijek na što se može računati Andrejevim dolaskom, bit će russian imperial stouta. I danas Zmajska ne odustaje od te tradicije pa smo probali već više od nekoliko takvih jakih tamnih piva, ali među njima jedno je doista posebno. A to je upravo ovaj Ransiki Temptation, koji je dobio ime po gradu u Indoneziji iz čijeg kraja, Zapadne Papue, dolazi kakao od kojeg je ova čokolada napravljena. Čokolateri Tamana već su prije tri godine napravili čokoladu od tri vrste kakaovca koji ondje raste pa smo imali prilike sparivati ga s Critters Went Berserk, divljim pivom Zmajske pivovare. Sada je od tog zrnja napravljena čokolada za imperial stout, a nje u ovom pivu ima "na lopate". Dapače, standardna limenka od pola litre dovoljna je i za tri osobe, koliko je tu intenziteta, arome i okusa. Ali i pitkosti. Otrcano je već reći kako je riječ o čokoladnoj torti u čaši, no ovdje je to gotovo činjenica, pa i više od toga, kao da nije riječ o šalici dosta jake kave. Svakome bi logičan odabir sparivanja bila kakva dobra čokolada, ne i za nas. Ili pivo naprosto ne bismo sparivali ili bismo se poigrali s bogatijim voćnim kolačima pa čak i mesom, ovisno o marinadama ili umacima koji bi se koristili. S ovako bogatim pivom svašta se može.