JESENSKI UVJETI

Mislite da znate sve o vožnji po magli? Ove korake ni slučajno nemojte poduzimati, može biti opasno

01.10.2025.
u 07:00

Nedostatak prepoznavanja magle kao uvjeta za uključivanje jačih svjetala često rezultira time da ostaju uključena samo dnevna svjetla, koja nisu dovoljna za kvalitetnu vidljivost

Jesenski uvjeti vožnje donose posebne izazove zbog smanjene vidljivosti uzrokovane maglom i vodenom prašinom. Stručnjaci upozoravaju da vozači ne smiju potpuno ovisiti o modernoj tehnologiji, jer ona u nekim uvjetima može biti nedovoljna za sigurnost na cesti.

Jedan od najvećih problema, kako ističu stručnjaci iz Auto- i turističkog kluba Njemačke (ARCD), a prenosi Fenix, je automatsko uključivanje svjetala. Iako je ova funkcija prisutna u gotovo svakom novijem vozilu, u uvjetima magle može predstavljati ozbiljan problem. Automatska rasvjeta uglavnom reagira samo na razliku između svjetla i tame, što znači da u magli neće uvijek aktivirati odgovarajuća svjetla.

Nedostatak prepoznavanja magle kao uvjeta za uključivanje jačih svjetala često rezultira time da ostaju uključena samo dnevna svjetla, koja nisu dovoljna za kvalitetnu vidljivost. Ovo može značajno smanjiti sigurnost, jer rubovi ceste i drugi sudionici u prometu ostaju slabo osvijetljeni. Dodatni problem predstavlja činjenica da mnogi automobili, poput onih iz VW koncerna, nemaju indikator za kratka svjetla, pa vozači nisu ni svjesni da su gotovo nevidljivi drugim vozačima.

Kako bi vožnja u magli bila sigurna, stručnjaci preporučuju da vozači uvijek ručno uključe kratka svjetla, osobito u uvjetima slabe vidljivosti, jer je to zakonski propisano. Također, prednja svjetla za maglu smanjuju zasljepljivanje, a duga svjetla se ne savjetuju jer pogoršavaju vidljivost. Kada je vidljivost manja od 50 metara, dozvoljeno je korištenje stražnjih svjetala za maglu, uz maksimalnu brzinu od 50 km/h.
