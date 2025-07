Mislite da ste pametniji od policije? Evo što vas čeka ako odbijete alkotest, kazna je tek početak

Mnogi vozači pogrešno vjeruju da je odbijanje alkotestiranja pametan izlaz iz neugodne situacije, no istina je potpuno suprotna. Takav potez zakon tretira kao ozbiljan prekršaj za koji su propisane drakonske kazne. Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, vozača koji se odbije podvrgnuti ispitivanju prisutnosti alkohola ili droga čeka novčana kazna u rasponu od 1.320 do 2.650 eura ili čak kazna zatvora u trajanju do 60 dana. Time odbijanje automatski postaje jedan od najteže kažnjivih prekršaja, često teži i od same vožnje u alkoholiziranom stanju, jer se pretpostavlja da vozač ima što skrivati.

Osim novčane kazne, posljedice su trenutačne i osjetne već na samom mjestu zaustavljanja. Policijski službenik će vozaču koji odbije testiranje naredbom privremeno oduzeti vozačku dozvolu na rok do osam dana te ga isključiti iz prometa. No, priča tu ne staje. Ako policija procijeni da postoji opasnost da će vozač nastaviti s činjenjem prekršaja, odnosno ponovno sjesti za volan, ima ovlast odvesti ga na triježnjenje. Ta mjera podrazumijeva smještanje u posebnu policijsku prostoriju na razdoblje do 12 sati, što predstavlja mjeru lišavanja slobode radi zaštite samog vozača i drugih sudionika u prometu.

Uz to, policija može primijeniti i mjeru premještanja vozila na za to predviđeno mjesto, također na rok do 12 sati. To znači da osim što ostajete bez vozačke dozvole i potencijalno slobode, ostajete i bez automobila, a sve troškove premještanja i čuvanja vozila snosite sami. Cilj ovih mjera je jasan: fizički spriječiti pijanog ili drogiranog vozača da ugrozi živote na cesti, jer granica osobne slobode završava tamo gdje počinje pravo drugih na život i sigurnost.

Jedna od najvećih zabluda među vozačima jest da nakon odbijanja alkometra imaju pravo zahtijevati vađenje krvi i urina. Sudska praksa, poput presude Općinskog suda u Bjelovaru, jasno je potvrdila da policija nije dužna udovoljiti tom zahtjevu ako je vozač prethodno bez valjanog razloga odbio alkotest. Jedini izuzetak su teži zdravstveni problemi, poput respiratornih bolesti, koje vozač mora na licu mjesta dokazati relevantnom medicinskom dokumentacijom. Obična prehlada, viroza ili čak preboljeni Covid-19 ne smatraju se valjanim razlogom za odbijanje, kako navodi i HAK.

Konkretan slučaj iz Bjelovara zorno prikazuje što se događa u praksi. Vozač koji je odbio alkotest kažnjen je s 1.100 eura i zabranom upravljanja od tri mjeseca. Budući da je zadržan u policiji dva dana, iznos kazne umanjen mu je za 79,64 eura, jer se svaki započeti dan lišenja slobode uračunava kao 39,82 eura kazne. Iako se vrijeme provedeno u pritvoru i vrijeme privremenog oduzimanja dozvole uračunavaju u konačnu kaznu, financijski i administrativni udarac ostaje iznimno snažan i služi kao gorko upozorenje svima koji pomisle da mogu nadmudriti sustav.