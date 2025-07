Alkohol pije više od 85 posto petnaestogodišnjaka: Djevojke se opijaju više od dječaka

Mnoge su iznenadila dva promila u krvi maloljetnika koji je nedavno, upravljajući električnim romobilom, sletio s ceste, ozlijedio se i završio u Klaićevoj. Upravo su iz te bolnice, samo nekoliko dana prije, upozorili na dramatičan porast nesreća među djecom i adolescentima zbog padova s električnih romobila, koji mogu uzrokovati teške ozljede i trajne posljedice, posebice jer njima upravljaju mlađi od 14 godina, što je protivno Zakonu. Većina ih ne nosi ni kacige, nisu upoznati ni s osnovnim prometnim propisima, a kad se tome pridruži i utjecaj alkohola, rizik je ogroman. No dva promila u krvi maloljetnika i nisu tako rijetka pojava.

Aktivira se i socijalna služba

– Prijašnjih godina imali smo i maturante koji su nakon norijade imali i 3,5 promila alkohola u krvi. Takvi su slučajevi najčešći upravo nakon završetka školske godine, ali i pri slavlju sportskih uspjeha nakon čega su iscrpljeni, a ne jedu i ne treba im puno da se napiju. Slično se događa i nakon koncerata i raznih slavlja gdje bude i marihuane. Zvuči strašno kad se kaže "pijano dijete", no u pravilu su to adolescenti od 14 do 18 godina, u kojem periodu isprobavaju alkohol, cigarete... Taj trend je uvijek na jednakoj razini, ravna crta bez porasta – kaže nam prim. Zoran Barčot, voditelj Objedinjenog hitnog bolničkog prijema Klinike za dječje bolesti Zagreb.

Alkoholiziranim maloljetnicima ispumpava se želudac, daju im se vitaminsko-mineralni lijekovi, a obavezan dio protokola je i pozivanje roditelja te aktiviranje socijalne službe i psihologa.

Prema rezultatima Europskog istraživanja o pušenju, pijenju alkohola i uzimanju droga (ESPAD) koje je lani provedeno među učenicima u dobi od 15 do 16 godina, djevojke se opijaju više od mladića. Istraživanje je provedeno u 37 zemalja, a finalni rezultati bit će objavljeni u listopadu. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) ističu kako podaci govore da je 85,6% mladića te dobi te 89,49% djevojaka nekad konzumiralo alkohol.

– Prevalencije konzumacije alkohola u posljednjih 30 dana pokazuju alkohol konzumiralo 55,19% mladića i 56,09% djevojaka. Prevalencija pijenja pet ili više pića u jednoj prigodi je nešto niža u 2024., konkretnije 42,1%, u odnosu na istraživanje provedeno 2019. kada je iznosila 44,84%. Usporedimo li podatke iz ta dva vala istraživanja prevalencija teške epizode opijanja za mladiće se smanjila s 46,54% na 42,23%, a za djevojke s 43,02% na 41,96% – ističe Smilja Golomejić, voditeljica Odjela za posebne programe na području alkohola i duhana Službe za ovisnosti HZJZ-a.

Dodaje i kako se maloljetnicima koji eksperimentiraju sa sredstvima ovisnosti ili su ih razvili, kroz mrežu službi za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti pružaju integrirane usluge u vidu prevencije, dijagnostike, savjetovanja i liječenja lakših oblika mentalnih poremećaja te bolesti ovisnosti, kao i osiguravanje zaštite mentalnog zdravlja u zajednici.

Smjernice za sigurniji provod

S ciljem smanjenja uporabe sredstava ovisnosti među djecom i mladima u suradnji Ministarstva zdravstva i HZJZ provodi se niz aktivnosti. Godišnje se u Hrvatskoj provodi oko 300 programa prevencije ovisnosti, većina u okviru odgojno-obrazovnog sustava. Jedna od aktivnosti koja se provodi u koordinaciji HZJZ-a je izrada Smjernica za sigurnija noćna okruženja i glazbene festivale, a glavni je cilj potaknuti organizatore i vlasnike prostora na stvaranje sigurnih uvjeta za sve sudionike noćnih događanja, smanjenje zdravstvenih i sigurnosnih rizika te osiguranje dostupnosti ključnih usluga. One obuhvaćaju različite vrste noćnih okruženja i fokusiraju se na prevenciju najčešćih rizičnih ponašanja, poput zlouporabe alkohola, droga, nasilje, rizično seksualno ponašanje i vožnja pod utjecajem psihoaktivnih tvari. Poseban naglasak stavljen je na odgovorno posluživanje alkohola, uključujući edukaciju osoblja o sprječavanju posluživanja alkohola intoksiciranim osobama i maloljetnicima te primjenu narukvica za lakše prepoznavanje maloljetnih i punoljetnih posjetitelja.

HZJZ je 2023. pokrenuo i info-liniju za ovisnosti putem koje se može doznati kome se osobe mogu obratiti u slučaju problema s ovisnostima. Linija je anonimna i dostupna putem besplatnog telefona 0800200070 ili 0914683070 te emaila ovisnosti@hzjz.hr.