Masterclass Veliki mali plavac pokazao je zašto je najrasprostranjenija crna vinska i sorta tako popularna

Još jedne Dalmatinske vinske ikone, jednodnevno promenadno kušanje, vina s juga Hrvatske donijelo je, osim mogućnosti kušanja zaista sjajnih vina, i jednu odličnu radionicu. Vinski stručnjak Saša Špiranec održao je masterclass Veliki plavac mali u kojem je nastojao prikazati okvir za ovu najrasprostranjeniju crnu vinsku sortu u nas. I on je, dakako, vrlo širok, poput je kazališne zavjese, jer najbolje rezultate daje na položajima poput Dingača, Ponikava i Postupa s Pelješca, zatim Komarne, Hvara, Visa i Brača. S time da to nisu i jedini lokaliteti gdje plavca malog ima. Ono što je Špiranec zapravo pokazao jest da je, zapravo, najveća vrijednost ove sorte upravo to što je se ne da uokviriti, što njezina čar dolazi upravo iz njegove neukrotivosti

Jer, full house u Hotelu Esplanade mogao je probati 14 plavaca - Rizman, Plavac mali Primus, 2021.,Volarević, Plavac mali Gold Edition, 2018., Saints Hills, Dingač Ernest Tolj, 2021., Kiridžija, Dingač M, 2020., Vina M, Plavac mali Gospodin Biskup, 2022., Zlatan plavac, Grand Select, 2020., Vislander, Plavac mali Tihobraće polje, 2019., Miloš, Stagnum, 2016., Skaramuča, Dingač Elegance, 2020., Grgić, Plavac mali, 2021., Hvar Hills, Pharos maximvs, 2020., Stina, Plavac mali Stipančić, 2019., Marlais, Škrapa, 2017., Korta Katarina, Reuben's Private Reserva, 2016. Dakle, svakako se može reći da je u odabiru bilo i nekoliko vina koja bi se moglo nazvati i, recimo, elitnima. Znali smo i prije da je jako teško postaviti neki etalonski okvir za plavac mali. Franjo Francem, vodeći naš vinski autoritet, okupio je prije koju godinu također nekoliko stručnjaka i entuzijasta, i ovaj autor je bio među pozvanima smatrajući to velikom privilegijom. I ispostavilo se kako se radi o jako teškom zadatku. Plavac mali naprosto je iznimno slojevito vino koje na svakog kušača ponaosob može ostaviti drugačiji dojam, ponuditi mu nešto drugačije. To je uvidio i Andrew Jefford koji je na jugu Hrvatske boravio nedavno. Jefford je dugogodišnji kolumnist Decantera tako i autor za druge utjecajne svjetske vinske magazine, pa je tako plavac mali dobio utjecajnog prijatelja koji će ga upoznati sa svijetom na najbolji način.

Jer, Špiranec je kao dobar i loš utjecaj za plavac mali istakao upravo turizam. Jer, ogroman broj posjetitelja obale može se s plavcem upoznati na licu mjesta, ali isto tako turizam sprečava da plavac u većini slučajeva dosegne svoj zenit, jer je interesenata ljeti doista ogroman broj. I sami znamo da plavac mali ima još jako puno mjesta za napredak, da mu je potencijal za odležavanje ogroman, da se pristup njegovom pravljenju može mijenjati bez ikakvih problema prema nečemu modernom što dosta vinara već i pokazuje. A da može ostati sasvim tradicionalan, zbog čega ga je doista teško uokviriti. Za ovog je autora to doista njegova najveća vrijednost. Inače, na Dalmatinskim vinskim ikonama je premijerno predstavljeno tiskano izdanje prvog broja časopisa Vino Dalmatia, sveobuhvatni vodič na engleskom jeziku o dalmatinskim vinima koji je napravljen u suradnji s vinskom novinarkom Katherine Pepper, koji predstavlja izvor pouzdanih informacija o regiji i njenim vinima svim gostima koji dolaze u Hrvatsku, kao i poslovnim partnerima širom svijeta. Događanju su nazočili i predstavnici Udruženja Vino Dalmacije, organizatora Dalmatinskih Vinskih Ikona, s novim predsjednikom, vinarem Ivanom Milošem.

- Parafrazirao bih jednu izreku koja kaže da ako nešto stvaraš, a nitko ne zna za to, da nisi stvorio proizvod, nego si stvorio tajnu. Premda naravno nije tajna da Dalmacija ima odlična vina, jer naši vinogradari i vinari neprestano rade i dižu letvicu, ali mi smo upravo sada tu, u srcu našeg glavnog grada, kako bi pokazali što se u Dalmaciji trenutačno radi, koliko je to zaista dobro i dinamično, sa željom da glas o tome prođe što dalje i da se podijeli sa svima, rekao je Miloš. Na manifestaciji je bila i grupa inozemnih gostiju i novinara među kojima je vrijedno istaknuti njemačkog novinara i vinskog suca Thomasa Brandla, talijanskog novinara i blogera Davide Bortonea, koji je izjavio da je bio impresioniran kvalitetom vina regije. Bio je ondje i međunarodno renomirani hrvatski Švicarac, jedini Hrvat s titulom Master of Wine i senior suca na Decanteru, Ivana Barbića. - Za mene je bilo sjajno vidjeti raskoš ponude regije i danas imamo brojne primjerke izvrsnih vina jedne sorte što pokazuje snagu regije. A bogatstvo crnih sorti izvrsne kvalitete posebna je priča i snaga Dalmacije, rekao je Ivan Barbić MW.