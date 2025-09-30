Kraj jedne ere: Danas umire jedna od najstarijih internetskih usluga

U prvim godinama interneta, karakterističan zvuk modemskog spajanja bio je nezaobilazan za mnoge korisnike. Kroz tzv. dial-up vezu, pristupalo se internetu, a sada, nakon više od 30 godina, AOL ukida ovu uslugu, čime se zatvara važno poglavlje u povijesti interneta. Dial-up usluga AOL-a pokrenuta je 1991. u SAD-u, a pružala se sve do danas. Iako je AOL danas u vlasništvu Yahooa, kompanija je i dalje održavala ovu zastarjelu tehnologiju, uključujući specijalizirani softver za biranje brojeva i prilagođeni preglednik, piše Bild.

Prema službenoj obavijesti na internetskoj stranici, AOL je odlučio okončati podršku za dial-up uslugu. “AOL redovito ocjenjuje svoje proizvode i usluge te je odlučio ukinuti pristup internetu putem dial-up veze”, navodi se u priopćenju. Kraj usluge predviđen je danas.

U Europskoj uniji, dial-up tehnologija gotovo je nestala. Prema podacima Europske komisije, do 2015. godine još je bila prisutna u nekim zemljama poput Luksemburga i Portugala. U Njemačkoj, prema podacima Statista, do 2024. godine postotak korisnika dial-up veze bit će nula. No situacija u SAD-u bila je drukčija. Prema podacima američkog Census Bureaua, 2019. godine još je bilo oko 260.000 korisnika koji su koristili dial-up vezu. S ukidanjem AOL-ove usluge, nestaje i posljednja veća utvrda ove tehnologije.

Iako dial-up danas gotovo nema praktičnu primjenu, još uvijek može biti korisna u iznimnim situacijama, primjerice kada moderni internetski spojevi ne rade. Također, u regijama s isključivo analognim telefonskim mrežama, dial-up je bio jednostavan način za pristup internetu.