VRAG JE U DETALJIMA

Izbjegnite razočaranje: Ovo su svi trikovi kako prepoznati lošu mandarinu već u trgovini

09.10.2025.
u 15:00

Prvi i najlakši test je onaj vizualni, a sve počinje s korom. Idealna mandarina ima koru koja je blago sjajna, zategnuta i intenzivno narančaste boje, bez zelenih ili smeđih mrlja. Iako neke sorte prirodno zadržavaju blago zelenkastu nijansu i kad su zrele, izrazito zelena boja gotovo je uvijek znak da je plod ubran prerano i da će biti kiseo

Sezona mandarina je napokon stigla i police trgovina preplavljene su primamljivim narančastim plodovima koji obećavaju sočno osvježenje. No, prečesto se dogodi da vrećica puna mandarina koju s veseljem donesemo kući završi kao veliko razočaranje. Umjesto slatkog soka, dočekaju nas suha, vlaknasta unutrašnjost, kiselkast okus ili čak neugodna gorčina. Srećom, postoji nekoliko provjerenih metoda kojima možete znatno povećati šanse za odabir savršene mandarine, i to bez potrebe da je gulite ili oštećujete u trgovini. Ključ je u promatranju nekoliko ključnih karakteristika – od izgleda kore i težine ploda pa sve do mirisa i osjećaja pod prstima. Uz malo znanja, svaka vaša iduća kupnja mandarina može biti pun pogodak, osiguravajući da u vašoj košarici završe samo najbolji i najukusniji primjerci.

Prvi i najlakši test je onaj vizualni, a sve počinje s korom. Idealna mandarina ima koru koja je blago sjajna, zategnuta i intenzivno narančaste boje, bez zelenih ili smeđih mrlja. Iako neke sorte prirodno zadržavaju blago zelenkastu nijansu i kad su zrele, izrazito zelena boja gotovo je uvijek znak da je plod ubran prerano i da će biti kiseo. Važno je zapamtiti da mandarine, za razliku od banana, ne dozrijevaju nakon berbe. Jednom ubrane, neće postati slađe stajanjem na kuhinjskom pultu. Izbjegavajte plodove čija je kora naborana, pretjerano mekana ili napuhana, s vidljivim zračnim prostorom između nje i mesa. To je siguran znak da je mandarina stara, da je počela gubiti vlagu i da je na putu da postane suha i neukusna. Također, provjerite cijelo pakiranje; ako primijetite plijesan na samo jednom plodu, preskočite cijelu vrećicu jer se spore brzo šire.

Nakon što ste vizualno odabrali nekoliko kandidata, vrijeme je da ih uzmete u ruku. Težina je jedan od najpouzdanijih pokazatelja sočnosti. Dobra, svježa mandarina trebala bi se činiti težom nego što naizgled jest za svoju veličinu. Ta težina dolazi od vode, odnosno soka. Ako vam se plod čini lagan kao perce, vjerojatno je već dehidrirao i unutrašnjost mu je suha. Zatim, lagano opipajte koru. Ne trebate snažno stiskati i riskirati da oštetite voće, dovoljan je nježan pritisak. Kora bi trebala biti čvrsta, ali istovremeno i pomalo gipka – ne tvrda kao kamen, ali ni premekana ili gnjecava. Ako se kora nakon laganog pritiska brzo vrati u prvobitni oblik, to je znak svježine. Pretjerano tvrda kora obično skriva nedozreo i kiseo plod, dok udubljenja koja ostaju nakon pritiska ukazuju na to da je mandarina prezrela ili je počela trunuti.

 Zrela i ukusna mandarina ima prepoznatljiv, slatkast i citrusni miris, koji je najintenzivniji oko mjesta gdje je bila peteljka. Ako protrljate koru prstom, trebali biste osjetiti otpuštanje malo citrusnog ulja i još jači miris. Plodovi koji nemaju gotovo nikakav miris vjerojatno će biti i bez okusa, odnosno bljutavi. Još jedan koristan detalj je pogled na mjesto gdje je plod ubran sa stabla. Taj bi kružić trebao biti svijetle, gotovo bijele boje i mekan na dodir. Ako je potamnio, posmeđio i stvrdnuo se, to je znak da je mandarina već duže vrijeme ubrana i da se polako suši iznutra. Kombinacijom ovih jednostavnih provjera – težine, čvrstoće, mirisa i izgleda kore – drastično ćete smanjiti rizik od kupnje loše serije.

Iako sve sitne narančaste agrume često nazivamo mandarinama, korisno je znati da postoje razlike. Klementine su obično manje, slađeg okusa, gotovo uvijek bez sjemenki i imaju tanju, sjajniju i čvršće pripijenu koru. S druge strane, mandarine mogu ponekad sadržavati sjemenke, a njihova je kora često malo deblja, neravnija i lakše se guli. Tangerine su podvrsta mandarine, karakteristične po žarko narančastoj boji, ali su često manje slatke od klementina. Poznavanje ovih razlika može vam pomoći da odaberete sortu koja najbolje odgovara vašem ukusu, bilo da tražite izrazitu slatkoću ili sočnost s malo više kiseline.

Jednom kada ste donijeli savršene mandarine kući, važno ih je i pravilno skladištiti kako bi što duže ostale svježe. Na sobnoj temperaturi zadržat će kvalitetu otprilike tjedan dana. Ako ih planirate jesti duže od toga, najbolje ih je čuvati u hladnjaku, gdje mogu potrajati i do mjesec dana. Stavite ih u ladicu za voće i povrće, ali izbjegavajte zatvorene plastične vrećice koje zadržavaju vlagu i ubrzavaju proces truljenja. Znakovi da je mandarina pokvarena su očiti: izrazito mekani, gnjecavi dijelovi, curenje tekućine, neugodan, fermentiran miris ili vidljiva plijesan. Takve plodove odmah bacite kako biste spriječili kontaminaciju ostalih. 
Avatar punk
punk
16:00 09.10.2025.

svake godine isto, natrpaju dućane zelenim, kiselim, nezrelim mandarinama i čude se kaj se loše prodaju... jedva čekam fine, slatke klementine iz španjolske...

