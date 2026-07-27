Ova je usluga u Hrvatskoj do prije par godina bila mega popularna, danas ju izbjegavaju: 'Što se događa?'

Nekoć revolucionarna platforma za dijeljenje prijevoza, BlaBlaCar, bila je omiljen izbor za studente, putnike s ograničenim budžetom i sve one koji su tražili bržu i jeftiniju alternativu autobusima. No, čini se da se situacija promijenila. Korisnik Reddita pod nadimkom "shockpirat" pokrenuo je raspravu upitom zašto više ne može napuniti auto na relaciji Zagreb - Crikvenica, iako je prije tri godine na istoj ruti, s istom cijenom od 10 eura, uvijek imao troje suputnika.

"Ista ruta, isti ja samo malo stariji, bolji auto nego prije. Ista cijena! Kaj se događa?" zapitao se, pokrenuvši lavinu od preko stotinu komentara u kojima su korisnici iznijeli svoje razloge zašto sve rjeđe koriste ovu aplikaciju. Glavni razlog koji se provlači kroz raspravu je cijena. Mnogi smatraju da BlaBlaCar više nije osjetno jeftiniji od autobusa, pogotovo otkad su se na tržištu pojavili niskobudžetni prijevoznici. "Zašto bih se vozio s nekim za iste pare kad mogu sjesti na bus, a ima beskonačno više termina", napisao je jedan korisnik, dodajući kako u autobusu može staviti slušalice i spavati bez osjećaja da je nepristojan.

Drugi su se požalili na pohlepu vozača koji, prema njihovom mišljenju, pokušavaju zaraditi, a ne samo podijeliti troškove. S druge strane, vozači ističu da uz rastuće cijene goriva i cestarine, čak i maksimalna cijena koju aplikacija dopušta jedva pokriva troškove puta, a gdje je još amortizacija automobila. Dodatni udarac popularnosti platforme bilo je i uvođenje naknade za uslugu od oko 20 posto za putnike, što je vožnju poskupjelo čak i ako je vozač zadržao istu cijenu.

Osim cijene, korisnici su istaknuli i druge probleme. Mnogima je postalo naporno dogovarati se oko mjesta polaska i dolaska, pogotovo u velikim gradovima gdje vozači često inzistiraju na lokacijama poput Arene Zagreb, što putnicima s drugog kraja grada stvara dodatni trošak i gubitak vremena. Fleksibilnost je postala mana jer vozači često objavljuju vožnje u zadnji tren, dok se za autobus karte mogu kupiti tjednima unaprijed.

Pitanje sigurnosti također igra veliku ulogu, posebno za žene. "Jasno mi je da žene ne žele same u auto s muškarcem", napisao je i sam autor objave, a jedna je korisnica potvrdila da, ako može, uvijek bira ženskog vozača. "Može stvarno biti opasno", dodala je, opisujući neugodno iskustvo. Na kraju, tu je i socijalni aspekt - dok su neki upoznali zanimljive ljude, drugima je "usiljeni razgovor" i "prisilno upoznavanje" tlaka koje žele izbjeći. Čini se da je za mnoge tišina i anonimnost autobusa postala vrijednija od nekoliko ušteđenih eura.