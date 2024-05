Isprobali smo Vinted: Na novoj platformi i rabljena odjeća hrvatskih dizajnera poput Aleksandre Dojčinović i Ivana Alduka

Jeste li spremni na smanjenje nereda u svom ormaru, pita nas platforma Vinted, koja je ovih dana intenzivirala oglašavanje u Hrvatskoj. Riječ je o najvećoj europskoj platformi za kupoprodaju rabljenih stvari, prvom unicornu koji dolazi iz Litve. A sve je počelo 2008. godine, kada se Milda Mitkute, tada 22-godišnjakinja, poželjela riješiti nekih stvari iz svog ormara. Potencijal su vrlo brzo prepoznali ulagači i na platformi se danas prodaje oko 500 milijuna. U pitanju je dakako velik novac, no i dalje nisu profitabilni i to prvenstveno zbog velikog ulaganja u marketing, koja se godišnje penju i do 200 milijuna eura. No, to je strategija tvrtke, a uprava Vinteda smatra da im konkurencija nisu ostali u second hand biznisu, već svi ljudi koji kupuju novu odjeću, a takvih je čak 96 posto. Tržište rabljene odjeće je dakle, samo četiri posto tržišta.

- Želimo da svatko prije kupovine nove stvari najprije pogleda ima li za njega nešto rabljeno - kaže CEO Thomas Plantenga. Tvrtka danas vrijedi 4,5 milijarde dolara, a osnivačica Mitkute je odavno izašla iz upravljačke strukture.

- Kada sam prije sedam godina rodila, shvatila sam da ne mogu imati dvoje djece istovremeno, a Vinted je jedno veliko dijete - kaže Milda, koja je ostala u vlasničkoj strukturi tvrtke, koja je samo u jednoj godini prikupila 250 milijuna eura za investicije.

A dio stretegije je i okretanje hrvatskom tržištu, budući da Vinted želi ostati prvenstveno europska platforma. Platformu možete koristiti na hrvatskom jeziku i nakon kreiranja profila možete krenuti kupovati i prodavati. Sav sadržaj korisnici kreiraju sami. Dakle, fotke proizvoda kreiraju prodavatelji i one su katkad bolje, katkad lošije. Cijena nije konačna, možete se cjenkati unutar pravila. Kategorija pretraživanja je novo s etiketom, novo, vrlo dobro, dobro i zadovoljavajuće.

Ima dosta sličnosti s Vestiaire Collective, na kojem često i kupujem i prodajem, no primjećujem mnoge razlike. Vestiaire je prvenstveno platforma za dizajnersku odjeću i modne dodatke, kvalitetnije su fotografije korisnika, provizija i poštarina su puno veće (ali realno, tko bi htio da mu torba od 500 eura putuje redovnom dostavom za par eura), a najviše se razlikuju u samoj ponudi.

Naime, dok je filozofija Vestiairea cirkularna moda te nije dozvoljeno prodavati high street brendove jer su ih označili kao naveće zagađivače, Vinted temelji svoju ponudu upravo na njima. Zara, H&M i ostali high street brendovi, čije artikle možete pronaći po par eura, oskosnica su Vinteda. Ima nešto i dizajnerskih brendova, ali oni su u manjini. Što se tiče kategorija, tu su ženska, muška i dječja odjeća, obuća i modni dodaci, ali i dom, zabava i briga o kućnim ljubimcima. Vinted dakle radi na veliki volumen ponude.

Kupac plaća zaštitu od 70 centi plus 5 posto iznosa, nakon što se transakcija izvrši, prodavatelju stiže etiketa koju isprinta i odnese na mjesto prikupa (Hrvatska pošta ili BoxNow). Dostava je za sada besplatna, a nakon 31. svibnja ostaje vidjeti koji će biti iznosi.

Sve u svemu, platforma se čini zgodnom, a pronašli smo i artikle hrvatskih dizajnera poput Aleksandre Dojčinović i Ivana Alduka.