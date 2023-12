Isplati se kupovati unaprijed: Odojak prije tjedan dana u mesnicama koštao 8 eura, danas već 12

Zahuktava se blagdansko ludilo u kojem ćemo, prema procjenama HGK, potrošiti najmanje 10% više novca nego lani, odnosno više od 3 milijarde eura, a dok sindikati još računaju tradicionalne božićne i novogodišnje košarice koje nisu mimoišla dvoznamenkasta poskupljenja, krenulo se polako i u nabavu za blagdanski stol. Situacija s domaćim puricama, kojih ponestane i mjesec dana prije Božića, da bi kako se bliži taj dan i 'industrijske' isparile s polica trgovina, mnoge je, naime ponukala da se unaprijed, ako ništa drugo, najprije pobrinu za meso koje se u međuvremenu može čuvati i u zamrzivaču.

A ranijom se kupnjom, sve je očitije, nešto možda i uštedi. Tko je, primjerice prije koji tjedan kupovao odojka u nekom od trgovačkih lanaca platio bi ga oko 6,50, a danas već 8 eura za kilogram. U mesnicama je pak cijena s oko 7,50-8 eura skočila već i na 12, janjetine s 10-12 eura – i na 15. Direktor Croatiastočara Branko Bobetić, koji i te kako prati situaciju na tržištu, kaže kako ne očekuje dalji rast cijena odojaka.

No to najviše ovisi situaciji s afričkom svinjskom kugom, kao i potražnji. Pošto smo poslovično nedostatni sa svinjetinom ranijih je godina tek svaki četvrti odojak bio iz domaćeg uzgoja, a svi ostali iz uvoza. Kako će to biti ovoga prosinca tek će se vidjeti. No iz iskustva ranijih godina kada se mjesečno u klaonicama u prosjeku klalo oko 20.000 odojaka, u prosincu ta brojka naraste tri puta više - na oko 60 tisuća.

Uz prosječnu težinu od oko 10 kilograma po odojku, to znači kako će se samo te vrste mesa pojesti oko 600 tona. Purica koje teže 3-4 kilograma u prosincu se pak zakolje oko 100-120 tisuća komada više od prosječnih 70-ak, što je također oko 600 tona. U trgovačkom lancu kilogram u prosjeku košta 6 eura, na tržnici između 10 i 13 eura, a oko 75% ih je domaće. Ostatak iz Francuske i Mađarske.

- To je ono što je legalno zaklano, a koliko je toga u sivoj zoni može se samo procjenjivati. Drži se kako se još najmanje 20 do 30 posto neregistriranih odojaka i purica godišnje klalo u ovo vrijeme. No ove će godine, posebice odojaka, zbog afričke svinjske kuge sigurno biti manje - objašnjava Bobetić. U vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana za oko 10-15% pojede se i više teletine, junetine... nego tijekom godine, janjetine oko 300-tinjak tona. No nitko ne zna koliko je godišnje proizvedemo, osim da je se u turističkim mjesecima – srpnju i kolovozu – te u prosincu troši i trostruko više nego ostalih mjeseci.

A sad je i dosta skuplja, što bi moglo utjecati na potrošnju, priča naš sugovornik, ističući kako je janjetina u ovo doba godine najčešće iz uvoza, Bugarske, Rumunjske ili Makedonije. Veleprodajna cijena u EU joj je oko 6,50 do 7 eura. Prve dvije države imaju program osjemenjivanja ovaca pa janjadi, što nije slučaj s Hrvatskom, imaju čitave godine, dok nam odojci uglavnom dolaze iz Nizozemske, Danske i jedan dio iz Njemačke.

- Procjene su kako će nam ukupna blagdanska košarica biti 15 do 20 posto skuplja nego lani. Suhomesnati proizvodi su najviše poskupjeli, poput pršuta koji u nekim trgovačkim lancima koštaju i 20 do 30 eura. Više cijene trajnih suhomesnatih proizvoda zapravo su više rasle nego cijene mesa. Industrija se ne usudi jako dizati cijene svježeg mesa pa kompenziraju s trajnim proizvodima, koji su rasli poprilično, pancete, trajne salame... - zaključio je Bobetić.

