Iduća godina idealna je za pametno spajanje: Evo kako s 19 dana godišnjeg dobiti čak 53 slobodna dana

Svakodnevna rutina i poslovne obveze često nas ostavljaju s osjećajem da nam vrijeme curi kroz prste, a dragocjeni dani godišnjeg odmora nestanu prije nego što se uspijemo uistinu odmoriti. Međutim, kalendar za 2026. nudi izvanrednu priliku za sve one koji sanjaju o duljim putovanjima i kvalitetnom odmoru. Ključ leži u pametnom spajanju državnih praznika i vikenda, metodi koja vam omogućuje da multiplicirate svoje slobodne dane. Uz pomno planiranje i brzu reakciju, možete pretvoriti standardni godišnji odmor u gotovo dva mjeseca čistog užitka. Najvažniji savjet je da djelujete odmah čim vaša tvrtka otvori kalendar za planiranje godišnjih odmora; budite prvi koji će rezervirati ključne datume i tako osigurati sebi odmor iz snova prije nego što to učine vaše kolege.

Godina počinje snažno već u siječnju, koji donosi prvu veliku priliku za spajanje. Budući da Nova godina pada u četvrtak, a Sveta tri kralja u utorak, uzimanjem samo dva dana godišnjeg odmora, petka 2. siječnja i ponedjeljka 5. siječnja, osiguravate si neprekinuti odmor od čak šest dana. Proljeće donosi niz produženih vikenda koji ne zahtijevaju trošenje godišnjeg. Uskršnji ponedjeljak 6. travnja, Praznik rada 1. svibnja koji pada na petak te Dan antifašističke borbe 22. lipnja u ponedjeljak poklanjaju vam tri savršena trodnevna predaha. Uz to, Tijelovo u četvrtak 4. lipnja idealna je prilika da uzmete slobodan petak i pobjegnete na četverodnevni mini odmor, potrošivši pritom samo jedan dan svog dragocjenog godišnjeg.

Sredina godine rezervirana je za dva prava "godišnja odmora" od po devet dana, a svaki od njih koštat će vas samo četiri dana s platne liste. Prva takva prilika stiže s Danom pobjede i domovinske zahvalnosti, koji se obilježava u srijedu, 5. kolovoza. Ako iskoristite četiri dana godišnjeg za ponedjeljak i utorak prije praznika te četvrtak i petak nakon njega, dobivate punih devet slobodnih dana usred ljeta, od subote 1. do nedjelje 9. kolovoza. Ista se formula ponavlja i u studenom. Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata pada u srijedu, 18. studenog. Uzmete li slobodno 16., 17., 19. i 20. studenog, pred vama je još jedan devetodnevni odmor, savršen za bijeg od jesenskog sivila i punjenje baterija prije blagdanske groznice.

Vrhunac pametnog planiranja dolazi na samom kraju godine, kada se otvara prilika za najdulji odmor. Božić 2026. pada na petak, a Sveti Stjepan na subotu, što stvara savršenu podlogu za maratonski odmor koji se proteže u 2027. godinu. Kako biste spojili Božić s Novom godinom i stvorili nevjerojatnih 16 slobodnih dana u komadu, potrebno je iskoristiti osam dana godišnjeg odmora. Rezervirajte dane od ponedjeljka, 21. prosinca, do četvrtka, 24. prosinca, te tjedan nakon toga, od ponedjeljka, 28. prosinca, do četvrtka, 31. prosinca. Time si osiguravate odmor koji počinje u subotu, 19. prosinca, i traje sve do nedjelje, 3. siječnja 2027., što je idealna prilika za veliko putovanje ili potpuno opuštanje s obitelji i prijateljima.

Kada se sve zbroji, matematika je impresivna: s uloženih 19 dana godišnjeg odmora dobivate čak 53 slobodna dana. To je gotovo dvostruko više odmora nego što biste inače imali, a sve zahvaljujući strateškom pristupu. Naravno, možda nećete moći ili željeti iskoristiti svaku od navedenih prilika, no čak i primjena samo jednog ili dva od ovih savjeta može značajno produljiti vaše vrijeme za opuštanje. Inspiraciju za putovanja možete pronaći na stranicama poput Intrepid Travela, a kako ne biste propustili nijedan praznik, proučite detaljan kalendar za 2026. godinu. Ne čekajte zadnji tren – otvorite kalendar, pošaljite zahtjeve i počnite se veseliti godini ispunjenoj odmorom.