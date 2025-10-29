Europska unija napokon zabranjuje 'ručke smrti', evo do kada će se zadržati na tržištu

Europska unija sve ozbiljnije razmatra sigurnosne rizike povezane s električnim uvlačnim i izvlačnim ručkama na vratima modernih automobila. Nekadašnji simbol inovacije i aerodinamičke učinkovitosti sada se sve više dovodi u pitanje zbog nekoliko smrtonosnih nesreća. Europski regulatori istražuju ispunjavaju li ovi sustavi još uvijek važeće sigurnosne standarde. Kineska vlada je već u rujnu odlučila zabraniti ove sustave u vozilima od 2027. godine, piše Hak Revija.

Nekoliko organizacija, uključujući Europsko vijeće za sigurnost prometa (ETSC), zalaže se za strože regulacije i uvođenje obveznog mehaničkog sustava za otvaranje vrata u nuždi. Antonio Avenoso, direktor ETSC-a, upozorava da problem nije više teoretski. "Već smo svjedočili nekoliko incidenata u Europi gdje su ljudi ostali zarobljeni u vozilima nakon nesreće", rekao je Avenoso za Bloomberg. Iako proizvođači automobila i dalje podržavaju ovaj dizajn, mnogi stručnjaci smatraju da je vrijeme za promjene.

Proizvođači često tvrde da električne ručke poboljšavaju aerodinamiku vozila, čime povećavaju domet električnih automobila. Međutim, studije pokazuju da je dobitak u aerodinamičkom otporu minimalan, a ušteda od svega 1 euro na 1000 kilometara je zanemariva. Uz to, testovi sudara kineskog instituta C-IASI pokazali su da su električne ručke nastavile ispravno funkcionirati u samo 67 posto slučajeva, dok je kod mehaničkih ručki taj postotak iznosio 98 posto. Električni sustavi također dodaju težinu od 8 kilograma, što smanjuje učinkovitost vozila.

Europska komisija, zajedno s UN-ovom organizacijom UNECE i Euro NCAP-om, trenutno priprema reviziju sigurnosnih standarda koja bi zahtijevala da sva vozila s električnim ručkama imaju i mehanički sustav za slučaj nužde. Ipak, ni ovaj korak neće nužno jamčiti sigurnost, jer mnogi automobili imaju fizičke rezervne ručke za otvaranje iznutra, no putnici često ne znaju gdje se one nalaze. Također, postoji visoki rizik da vozač ili putnici budu bez svijesti nakon nesreće i da ne mogu otvoriti vozilo iznutra.