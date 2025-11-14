Potrošačka košarica povoljnija u listopadu: Evo koliko mora izdvojiti četveročlana obitelj i gdje je najjeftinija

Temeljna prehrambeno-higijenska potrošačka košarica u listopadu je pojeftinila drugi mjesec zaredom. Nakon rujanskog pojeftinjenja cijene su, naime, i u listopadu blago pale, s obzirom na završetak turističke sezone, kada u priobalnim županijama slabi potražnja i stabiliziraju se maloprodajne cijene, pokazalo je redovito mjesečno istraživanje portala za usporedbu cijena Koliko.HR, provedeno u suradnji s Hrvatskom udrugom za zaštitu potrošača (HUZP). Četveročlana obitelj za najskromniju prehranu i higijenske potrepštine u listopadu je prosječno trebala 483,56 eura, što je 2,62 eura manje nego mjesec prije (0,54%).

Najskuplja košarica zabilježena je u Požeško-slavonskoj županiji (494,42 eura), a najpovoljnija u Sisačko-moslavačkoj (476,82 eura). Razlika između najskuplje i najjeftinije iznosi 17,60 eura. Za tročlanu obitelj prosječna cijena osnovne košarice iznosila je 384,29 eura (-1,95 eura). U Požeško-slavonskoj županiji koštala je 392,69, dok je u Sisačko-moslavačkoj bila 379,13 eura, što znači da razlika među županijama iznosi 13,56 eura, piše Koliko.HR. Samci su u listopadu za osnovne prehrambene i higijenske potrepštine trebali 248,70 eura, 0,72 eura manje nego mjesec prije.

Najskuplja košarica za jednočlano kućanstvo bila je u Požeško-slavonskoj županiji (253,57 eura), a najpovoljnija u Brodsko-posavskoj (245,12), što čini razliku od 8,45 eura. Standardna prehrambeno-higijenska košarica, koja uključuje raznovrsniju prehranu i širi izbor higijenskih proizvoda, u listopadu je također blago pojeftinila. Četveročlanu obitelj koštala je 718,90 eura, što je 3,77 eura manje nego u rujnu (-0,52 %). Tročlana obitelj trebala je 573,82 eura (-2,88 eura), a samac 325,14 (-1,14 eura).

− Iako su košarice neznatno pojeftinile, još uvijek su to preveliki iznosi koje potrošači trebaju izdvojiti svaki mjesec a da se ne mogu pohvaliti kako su puno toga kupili. Potrošači nam se javljaju s informacijama o cijenama koje su porasle zbog poskupljenja plina i struje. Na to smo upozoravali kada je premijer najavio smanjenje subvencija i poskupljenje plina i struje. Zato željno očekujemo najavljeni Vladin paket dodatnih proizvoda s ograničenim cijenama i dodatno smanjivanje nekih ograničenih cijena − rekla je predsjednica HUZP-a Ana Knežević.

− Analiza pretraga pokrenutih na našem portalu pokazuje da potrošači najviše provjeravaju i uspoređuju cijene deterdženata za strojno pranje posuđa i rublja, ali i cijene mesa i mesnih prerađevina, pa se može zaključiti da im ti artikli predstavljaju veliko opterećenje pri planiranju mjesečnog budžeta − ističe pak Siniša Domislović, developer portala Koliko.HR.

Temeljna košarica Koliko.HR-a i HUZP-a sadrži 51 artikl. U njoj su osnovne namirnice poput kruha, brašna, tjestenine, riže, krumpira, voća, povrća... i naziva se "košaricom za preživljavanje". U standardnu stane pak 77 proizvoda, raznovrsnije voće, više mesa, konzervirana tuna i paštete, čokoladni namazi, grickalice...