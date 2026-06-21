Boja i rok trajanja nije jedino što treba gledati: Ako vidite ovakvo mljeveno meso u trgovini, radije ga preskočite

Mljeveno meso često je pristupačna i dovoljno svestrana namirnica za razna jela, pa je mnogi stavljaju u kolica gotovo automatski, provjeravajući samo rok trajanja i brzinski pogled na meso. No, prema stručnjakinji za hranu i registriranoj dijetetičarki Jennifer Pallian, vrijedi zastati i pažljivije provjeriti paket mljevenog mesa, posebice kada je riječ o govedini, jer najvažniji znakovi sigurnosti često nemaju veze s bojom ili datumom na pakiranju.

Pallian za Simply Recipes upozorava da je najveći znak za uzbunu oštećeno ili poderano pakiranje jer kroz njega bakterije mogu kontaminirati meso ili ostale proizvode u kolici. Za razliku od cijelih komada mesa, mljevena govedina je posebno ranjiva jer se bakterije s površine miješaju kroz cijelu masu, što povećava rizik od kontaminacije. Temperature su također presudne – meso pri kupnji mora biti "hladno na dodir".

Ako nije, moglo je boraviti u opasnoj zoni gdje bakterije rastu, a datum na pakiranju tada gubi značenje. Mnogi kupci previše vjeruju boji mesa, no patogene bakterije poput E. coli ili Salmonelle ne mijenjaju okus, miris ni izgled. Siva ili smeđa boja unutar pakiranja može biti posljedica nedostatka izloženosti kisiku, a ne znak kvarenja, no ako cijeli paket poprimi sivu ili smeđu boju, to je upozorenje. Pallian ističe da se ljudi često vode izgledom te odbacuju sigurno meso ili prihvaćaju rizično.

Nakon odabira paketa ključno je odmah krenuti kući jer pravilo od dva sata vrijedi od trenutka kada meso napusti hladnjak, a na vrućem danu ili u toplom automobilu taj interval se smanjuje na jedan sat. Mljevena govedina ima kratak rok trajanja u hladnjaku, pa je najbolje zamrznuti je ako se neće iskoristiti unutar jednog do dva dana. Prema Pallian, ključ pri odabiru mljevene govedine nije boja niti datum na pakiranju, već kontrola temperature i integritet pakiranja, a nekoliko sekundi više u mesnici i brz put kući mogu značajno smanjiti rizik i zaštititi obitelj.