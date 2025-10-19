Honor Magic V5: Ultratanak, jači, dugotrajniji i spreman za sve zadatke

Pametni telefoni s preklopnih ekranima prošli su veliku i važnu transformaciju u proteklih 5 godina. Sada to više nisu masivni uređaji, nego su postali puno tanji. A ujedno su postali i jači i gotovo identični s redovnim top modelima. Ovdje se svakako nalazi i Honor Magic V5, impresivna nova generacija "foldable" mobitela i Kine. Honor je ponovno uzeo titulu najtanjeg preklopnog mobitela, također sada ima novu tehnologiju baterije koja je postala jača i izdržljivija što je velikih uspjeh pogotovo kada uživo pogledate koliko je mobitel - tanak. Stranice ovog uređaja imaju debljinu od samo 4,1 milimetra. To je toliko tanko da je Honor ovdje jedva zadržao USB-C utor za punjač, kao i utor za SIM karticu.

Dok gledam samo taj prizor teško mi je zamisliti da je fizički moguće još stanjivati ovakav uređaj, ali nikad ne znate što može donijeti sljedeća godina... Sklopljen Honor Magic V5 je i dalje tanak svega 8,8 milimetara. Također, masa od 217 grama vrlo je prihvatljiva za ovakvu vrstu uređaja. Uživao sam isprobavajući Magic V5. Iako je ovo i dalje veliki mobitel, doista može lako proći pod kategoriju top Android uređaja kojima se ekran ne rasklapa. Vrlo je ugodan za korištenje. Vanjski ekran nije preuzak, a poleđina kućišta je atraktivna i vrlo dobro ergonomski izvedena.

Foto: Danijel Lijović

Veliki sklop stražnjih kamera nalazi se u isturenom osmerokutnom postolju. Odlična je vijest da unatoč tako velikoj stražnjoj kameri (odnosno skup 3 objektiva), Honor je uspio jako ravnomjerno rasporediti težinu pa Magic V5 ima savršen balans, što nije bio uvijek slučaj na nekim ranijim izdanjima Honorove Magic Pro serije. Ovdje nijednom nisam imao osjećaj da bi mi mobitel mogao ispasti iz ruku dok tipkam po vanjskom ekranu. Kućište je izrađeno od kvalitetnih materijala, nova šarka testirana je na čak 500.000 preklapanja. Tanke stranice otvaraju se dosta lagano, lakše nego mi se to činilo na Samsungovom Z Foldu 7 koji je također postalo iznimno tanak. Ekrani se pak sklapaju uz ugodan mekan zvuk.

Foto: Danijel Lijović

Veliki iskorak napravljen je i po pitanju otpornosti – certifikati IP58 i IP59 osiguravaju zaštitu od prašine i vode, što je rijetkost u kategoriji preklopnih ekrana. No, to ipak nisu najviši mogući cefrtifikati u tim klasama pa treba istaknuti da ovaj mobitel nije vodootporan. Otporan je na prskanje, vodu i prašinu pri nekoj normalnoj upotrebi. Otpornost na prskanje, vodu i prašinu nije trajno učinkovita, a zaštitne performanse mogu opadati tijekom vremena.



Ekrani su fantastični s pregršt svjetline. Vanjski 6,43-inčni LTPO OLED panel pruža potpuno iskustvo pametnog telefona kada je uređaj sklopljen, ali je praktički identičan kao na prošloj verziji V3, dok je unutarnji zaslon malo veći i sada ima veliku dijagonalu od 7,95-inča. To je i smisao ovakvog uređaja da uz mobitel ga možete koristiti i kao tablet. Oba zaslona imaju dinamičku stopu osvježavanja od 120 Hz i nevjerojatnu vršnu svjetlinu od 5.000 nita. Imaju podršku i za Honorovu Magic-Pen3 olovku (iako olovka ne dolazi uz uređaj). Unutarnji zaslon ima izdržljiv zaštitni sloj. Nova generacija Anti-scratch zaštite zaslona donosi tri sloja zaštite i bolje otpornosti na habanje, padove i ogrebotine. Tu su i tehnologije za zaštitu zdravlja očiju i dinamičko zatamnjenje ekrana što bi trebalo smanjiti titranje ekrana i naprezanje očiju. Ekrani mi izgledaju jako dobro, a povremeno sam se iznenadio koliko puno svjetline pružaju pa sam se često hvatao kako smanjujem svjetlinu pogotovo u večernjim satima.

Foto: Danijel Lijović

Fotografije snimljene mobitelom Honor Magic V5

Kamere su isto došle do razine da nisu uteg ni minus za tako skupi uređaj. U odnosu na prošli model nadogradnje glavni objektiv stražnjeg sklopa kamera od 50 MP ima bolji senzor i propušta puno svjetla (F1.6), a nadogradnje su dobili i telefoto 64 MP objektiv te 50 MP širokokutna kamera s autofokusom. Stražnje kamere se čine vrlo respektabilne, ultraširoki kadrovi se ne raspadaju i nemaju puno mutnih dijelova, telefoto je sada sa 6x optičkim zumom puno sposobnija, a 100x digitalno povećavanje ne trebate u maksimalnom rasponu koristiti jer je tu više za statistiku. Fotografije su oštre s puno jasnih detalja u većini uvjeta i situacija.

Najteže mi je bilo fotografirati na koncertu u klubu u mraku sa slabim umjetnim osvjetljenjem što su i inače najteži uvjeti za mobilnu fotografiju, sve ostalo je bilo vrlo solidno. Jedino je selfie kamera ostala slabija pa ne nudi baš oštre slike, a ima smisla da su na preklopnom mobitelu dali više fokusa na stražnje kamere jer ovdje selfie možete snimiti i stražnjom kamerom. Video je isto solidan, ali morate jako paziti da prstom ne prekrijete mikrofon.

Video snimljen mobitelom Honor Magic V5 Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Magic V5 pokreće najnoviji Qualcommov Snapdragon 8 Elite čipset, uparen s izdašnih 16 GB RAM-a, što je najbolje što se sada nudi na Android tržištu, a ovaj čipset osigurava odlične performanse kakve i očekujete od skupog uređaja koji stoji čak 1999 eura. Operativni sustav MagicOS 9 (oslonjen na Android) podržava korištenje do tri aplikacije istovremeno jedna uz drugu, a možete koristiti i plutajuću varijantu pa i dalje nastaviti gledati Netflix "u prozorčiću", dok koristite druge aplikacije. I dalje Honor koristi priliku pa vam automatski nudi i niz svojih nativnih aplikacija, ali sve je podesivo pa si možete sami birati koje aplikacije želite držati na ekranu.

Foto: Danijel Lijović

Obzirom na dimenzije rastvorenog ekrana - stranice kućišta su kockaste, odnosno kvadratne pa imate puno praznog prostora na ekranu gore i dolje kod gledanja filmova ili serija. Ali, to ne umanjuje užitak gledanja. Na Netlix aplikaciji imate i mogućnost "cropati" sliku, odnosno povećati sliku preko cijelog ekrana, ali atraktivnije je gledati u klasičnom "filmskom" (položenom) omjeru slike. Tu je i niz značajki umjetne inteligencije, recimo možete lakše editirati fotografije i izbaciti poneki objekt. Nudi se čak i AI prijevod poziva u stvarnom vremenu na više jezika (AI prevoditelj podržava i hrvatski jezik), kao i AI Deepfake otkrivanje i procjenjivanje je li neki video poziv lažan.

Odlična je i nova baterija, najvećeg kapaciteta u kategoriji preklopnih uređaja od 5820 mAh. A prilično je impresivno da su to sve uspjeli ugurati u manje kućište. Uspjelo im je to zahvaljujući novoj tehnologiji silicij-ugljika pa je Honor izvukao veći udio silicija i dobio tanju i gušću bateriju. Podržava žičano punjenje snage 66W i bežično punjenje snage 50W. Meni se za pol sata napunilo 57 posto baterije, za 45 minuta 85 posto, a za sat vremena 99 posto baterije. Autonomija baterije je odlična, redovito mi je mobitel idržao cijeli dan korištenja i još je ostajalo uno baterije i za drugi dan. Recimo da mi je neko tipično korištenje bilo oko dan i pol, s nešto preko 6 sati uključenog zaslona. U ponoć mi je ostalo oko 43 posto baterije, a drugi dan oko 13.30 sati još oko 18 posto baterije. Gledanje sat vremena serije Guinness na Netflixu na unutarnjem ekranu potrošilo mi je 10 posto baterije, a ista potrošnja baterije na vanjskom ekranu donijela mi je 7 minuta gledanja Netflixa više.

Magic V5 zaslužuje puno dobrih ocjena i superlativa, ali ostaje i podatak da je i dalje riječ o vrlo skupom uređaju za koji na hrvatskom tržištu treba izdvojiti dvije tisuće eura...

Foto: Danijel Lijović

PLUSEVI:

Tanji i lakši

Odlični zasloni

Jake performanse

Odlična baterija

Dobre kamere



MINUSI

Visoka cijena

Slabija klasična selfie kamera