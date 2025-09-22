Sumnjate da vas partner špijunira na WhatsAppu? To možete jednostavno provjeriti - evo i kako

U svijetu s više od dvije milijarde korisnika, WhatsApp je postao neizostavan dio svakodnevne komunikacije, ali i neodoljiva meta za one koji žele narušiti tuđu privatnost. Najčešći i najjednostavniji način na koji netko može dobiti uvid u vaše privatne razgovore jest zloupotreba značajke „Povezani uređaji“. Sve što je potrebno jest da netko na minutu ili dvije dobije pristup vašem otključanom telefonu. U tom kratkom vremenu, dovoljno je skenirati QR kod na drugom uređaju, poput računala ili tableta, i vaš WhatsApp račun postaje kloniran, omogućujući drugoj osobi da u stvarnom vremenu prati sve vaše dolazne i odlazne poruke, a da vi toga uopće niste svjesni.

Srećom, provjera je iznimno laka i brza. Kako biste utvrdili koristi li netko vaš račun na drugom uređaju, otvorite WhatsApp i idite na „Postavke“. Unutar postavki pronađite i odaberite opciju „Povezani uređaji“ (Linked Devices). Na zaslonu će se pojaviti popis svih aktivnih sesija, odnosno svih računala, tableta ili drugih telefona koji su trenutačno povezani s vašim računom. Pažljivo pregledajte taj popis. Ako uočite bilo koji uređaj koji ne prepoznajete kao svoj ili sesiju za koju se ne sjećate da ste je pokrenuli, to je jasan znak da netko drugi ima pristup vašim porukama. U tom slučaju, bez odgađanja dodirnite nepoznati uređaj i odaberite opciju „Odjavi se“ (Log out). Ovim jednostavnim korakom trenutno ćete prekinuti pristup s tog uređaja i zaštititi svoju privatnost. Redovita provjera ovog popisa trebala bi postati navika, čak i ako ne sumnjate ni na koga.

Osim izravnog povezivanja uređaja, postoji i opasnija metoda nadzora – instalacija špijunskog softvera (spyware). Takve aplikacije rade skriveno u pozadini vašeg telefona, prikupljaju podatke i šalju ih trećoj strani. Iako ih je teže otkriti, one često ostavljaju suptilne, ali prepoznatljive tragove. Jedan od najočitijih znakova je naglo i neobjašnjivo pražnjenje baterije, čak i kada telefon aktivno ne koristite. Drugi simptom može biti pregrijavanje uređaja bez očitog razloga, što ukazuje na to da neka aplikacija intenzivno koristi procesor u pozadini. Pripazite i na neuobičajeno visoku potrošnju mobilnih podataka, jer špijunski softver mora slati prikupljene informacije putem interneta. Također, ako primijetite da vam je telefon odjednom postao sporiji, da se aplikacije ruše ili da se na računu događaju čudne stvari – poput poruka koje su označene kao pročitane iako ih niste otvorili ili ako vaši prijatelji primaju spam poruke s vašeg broja – vrijeme je za ozbiljnu provjeru.

Kako biste se dugoročno zaštitili, ključno je poduzeti nekoliko proaktivnih sigurnosnih mjera. Najvažniji korak koji možete napraviti jest aktivacija dvostupanjske provjere (Two-Step Verification). Ovu opciju pronaći ćete u postavkama WhatsAppa pod „Račun“. Uključivanjem ove značajke postavit ćete jedinstveni šesteroznamenkasti PIN koji će se povremeno tražiti prilikom otvaranja aplikacije, ali i svaki put kada pokušate registrirati svoj broj telefona na novom uređaju. Čak i ako netko uspije ukrasti vašu SIM karticu ili presresti verifikacijski SMS kod, bez ovog PIN-a neće moći pristupiti vašem računu.