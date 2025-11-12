Facebook ukida famozni gumb za 'lajkanje': Nestaje za svega nekoliko mjeseci, evo do kad ćete ga moći koristiti

Početkom veljače 2026. Meta će trajno ukloniti jedan od najprepoznatljivijih simbola društvenih mreža – Facebook „Like” gumb. Nakon 15 godina korištenja, poznati gumb koji je bio simbol internetske interakcije, nestat će s milijuna web stranica širom svijeta, piše Bild.

Od 10. veljače 2026. više neće funkcionirati ni „Sviđa mi se” niti komentarski pluginovi na web stranicama izvan Facebooka. Iako će kod za te funkcionalnosti i dalje postojati, gumbi neće biti vidljivi korisnicima. Za vlasnike web stranica to znači da će ovaj alat postati prošlost.

Odluka Meta-e dolazi nakon što je gumb „Like” koji je uveden 2010., postao ne samo alat za izražavanje podrške sadržajima na internetu, već i snažan marketing alat za prikupljanje podataka o korisnicima. Naime, iako mnogi korisnici nisu ni kliknuli na gumb, Facebook je putem ugrađenog koda prikupljao podatke o tome koje su stranice posjećivali, koliko su dugo bili na njima i tko su ti korisnici, a sve to slalo na servere kompanije. Ova praksa izazvala je brojne kritike od strane zaštitnika privatnosti.

Meta sada odlučuje povući korak dalje, objašnjavajući da je ovaj plugin „ostao iz prošlog vremena interneta” i da se sada interakcije uglavnom odvijaju direktno unutar aplikacija, a ne na vanjskim stranicama.S obzirom na to, „Like” gumb je postao zastario i beskoristan, a Meta se fokusira na razvoj novih alata koji će korisnicima donijeti stvarnu vrijednost. Time se zapravo zatvara jedno poglavlje internetske povijesti.