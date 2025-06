Ako ste korisnik Gmail-a hitno morate napraviti jednu promjenu: Vaš račun mogao bi postati meta napada

Online prijevare i kibernetički napadi predstavljaju sve veću prijetnju, a najnoviji podaci FBI-a pokazuju kako su takvi napadi u prošloj godini porasli za čak 33 posto, pri čemu su hakeri uspjeli iznuditi više od 14 milijardi eura. Sve sofisticiranije metode krađe podataka znače da je krajnje vrijeme da korisnici razmisle o jačanju svoje online sigurnosti, posebno kad je riječ o Gmail i Google računima, čiji gubitak može dovesti do ugrožavanja i drugih digitalnih usluga, piše Express. I dalje velik broj korisnika koristi jednostavne, lako provaljive lozinke. Kako bi se smanjio taj rizik, Google savjetuje korisnicima da napuste tradicionalne lozinke i umjesto njih prijeđu na modernije, sigurnije opcije kao što su "Prijava putem Googlea" (Sign in with Google) i pristupni ključevi (Passkey). Ove metode omogućuju sigurniju i jednostavniju prijavu, često pomoću biometrijskih podataka poput otiska prsta ili prepoznavanja lica.

Unatoč dostupnosti tih tehnologija, velik broj korisnika, osobito iz redova Generacije X i Baby Boomera, još uvijek se oslanja na klasične lozinke. Samo oko 30 posto korisnika svakodnevno koristi naprednije metode prijave, dok se mlađe generacije, poput Generacije Z, sve više okreću upravo tim sigurnijim rješenjima. Googleov stručnjak Evan Kotsovinos pojašnjava: "Želimo u potpunosti napustiti lozinke, a istovremeno učiniti prijave što jednostavnijima, stoga snažno potičemo korištenje modernih metoda poput 'Prijava putem Googlea' i pristupnih ključeva, koji se mogu pohraniti i sinkronizirati na vašim uređajima pomoću Google Password Managera".

Dodaje kako su "pristupni ključevi otporni na phishing i mogu vas prijaviti jednostavno metodom koju koristite za otključavanje uređaja (poput otiska prsta ili identifikacije lica) te vam nije potrebna lozinka", a njihovo kombiniranje s Google računom omogućuje prijavu na brojne aplikacije i web stranice bez potrebe za pamćenjem brojnih lozinki. "Prihvaćanje ovih alata od strane Generacije Z zapravo predstavlja veliki korak naprijed za kolektivnu sigurnost", ističe Kotsovinos. Za one koji se još ne žele odreći lozinki, preporuka je da barem uključe dvofaktorsku autentikaciju (2SV), kako bi dodali dodatni sloj zaštite.

U praksi to znači da za pristup, primjerice Gmailu, uz lozinku treba potvrditi identitet i putem drugog uređaja, najčešće mobitela. "Za ljude koji i dalje preferiraju lozinke, imamo alate poput dvofaktorske autentikacije (2SV), a radi se o aplikacijama Google Authenticator i Google Password Manager, koji pružaju drugu liniju obrane tako da sama lozinka hakerima neće pomoći", naglašava Kotsovinos. Kibernetičke prijetnje neće nestati, a ako ne želite postati nova žrtva, razmotrite zamjenu lozinki naprednijim metodama prijave ili barem dodatno osigurajte svoje račune.