Ako imate ovaj mobitel, WhatsApp vam uskoro prestaje radit: Evo kada se gasi aplikacija

Ako još uvijek koristite stariji pametni telefon, vrijeme je da razmislite o nadogradnji – barem ako vam je WhatsApp važan. Popularna aplikacija za dopisivanje postupno prestaje s podrškom za brojne uređaje starije generacije, što znači da dio korisnika uskoro više neće moći koristiti ovu platformu bez prelaska na noviji telefon, piše Metro.

Iako se developeri trude održati aplikacije dostupnima za što širi spektar uređaja, održavanje podrške za telefone stare deset ili više godina jednostavno nije isplativo. Resursi se sve češće preusmjeravaju u razvoj za novije generacije hardvera, dok stariji uređaji ostaju bez ažuriranja i podrške.

Meta je već u siječnju 2025. prekinula podršku za WhatsApp na nekim Android uređajima koji datiraju iz ranih 2010-ih. Među njima su modeli poput Samsung Galaxy S3, Galaxy Note 2, Motorolin Moto G prve generacije te još nekoliko uređaja kompanija Sony, LG i drugih. Riječ je o telefonima koji danas imaju značajno ograničene performanse – spori procesori i mala radna memorija otežavaju korištenje većine suvremenih aplikacija. Iako ih koristi tek mali broj ljudi, promjena će zasigurno pogoditi one koji su se još uvijek držali ovih uređaja.

Slična sudbina uskoro čeka i određene modele Appleovih pametnih telefona. Naime, od 5. svibnja 2025. WhatsApp više neće raditi na uređajima koji koriste iOS 15.1 ili starije verzije. To znači da će vlasnici iPhonea 5s, iPhonea 6 i iPhonea 6 Plus ostati bez pristupa aplikaciji. Iako su ovi modeli predstavljeni još sredinom prošlog desetljeća, neki ih i dalje koriste, no ukidanje podrške jasno poručuje – vrijeme je za nadogradnju.