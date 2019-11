‘Sova’ je najbrži automobil i stoji 2,9 milijuna eura

A gdje bi drugdje nego u Dubaiju bio predstavljen automobil za koji njegovi autori tvrde da ubrzava najbrže na svijetu. Aspark Owl (sova), 0-60 km/h savladava za 1,69 sekundi, dakle za 0-100 km/h treba mu tek nešto više. Maksimalna mu je brzina 400 km/h, a doseg mu je 450 km zahvaljujući baterijama koje su kapaciteta 1300 kW i koje kontrolira poseban sustav. Od 0 do 300 km/h stigne za 10,6 sekundi.

Bit će u svakom slučaju zanimljivo provjeriti jesu li te monstruozne performanse doista dostižne. Atraktivni Aspark ima četiri elektromotora koja ukupno daju čak 1480 kW, odnosno 2012 KS. I k tome je Owl vjerojatno najniži električni sportski automobil na svijetu koji možete voziti legalno po javnim prometnicama, visok je tek 99 cm. Uz sve te i više nego respektabilne brojke dolazi i zanimljiva činjenica da je Owl prvi japanski u cijelosti električni automobil, a napravit će se tek 50 komada.

Želja je japanskog proizvođača superbrzog automobila oboriti rekord staze Nürburgring, kako je rekao Masanori Yoshida, šef tvrtke, razvoj prvog Owla kojim će se to pokušati već je odmakao te vjeruje da će se to i uspjeti do ožujka 2020. godine.

– Sigurni smo da je naš automobil najbrži na svijetu. Ima doista nevjerojatne performanse – rekao je Yoshida.

Svjetski mediji, jasno, odmah vuku usporedbe s Lotusom, Pininfarinom, kao i našim Rimcem. Kada čitate materijale o novom električnom hiperautomobilu, teško se možete oteti dojmu da ste sve to već negdje vidjeli. Većina je komponenti karoserije napravljena od ugljikovih vlakana, da se veliki moment četiriju elektromotora pravilno raspoređuje, brine se elektronički sustav, interijer je ručno izrađen.

Čini se da je naš proizvođač hiperautomobila postavio neke standarde koje sada prate i drugi, odnosno da je put do visokih performansi na struju znatno olakšan. Ukupno karoserija teži tek 180 kg, a napravljena je, što je i logično i potrebno, tako da upija neravnine koliko je god moguće. Napravljena je od polimera ojačanog ugljikovim vlaknima, a to znači veću krutost, a da pritom ostane vrlo lagana te se može oblikovati tako da se postigne zamišljeni atraktivni dizajn. Dodatno je osiguranje kabina koja je oblikovana čeličnim okvirom.

– Bili smo prva japanska kompanija koja je predstavila koncept potpuno električnog hiperautomobila 2017. godine. I sada smo prvi s produkcijskim modelom – rekao je Yoshida.

No, auto se neće proizvoditi u Japanu, već u Torinu, u Manifatura Automobili Torino, prvi će se model kupcu isporučiti u drugom tromjesečju 2020. godine. Neki će se torinske manufakture prisjetiti i po reinkarniranom kultnom Lanciinu modelu Stratos. Na njihovim stranicama pronaći će se informacija još iz prosinca 2018. godine kako je sklopljen ugovor s Japancima o sastavljanju Aspark Owla. A takvih će biti, izgleda, doista taman dovoljno da popune predviđenu brojku od 50 primjeraka.

Jer, osnovna je cijena Aspark Owla 2,900.000 eura, kupnja se mora i kapariti, i to s 50.000 eura. Očito nije za svakoga, kao što za svakoga nije ni volan novog zaista brzog i moćnog hiperautomobila.