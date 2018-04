Ovo su najsnažniji električni automobili na hrvatskom tržištu

Ponuda električnih automobila na svjetskim tržištima raste iz dana u dan, a korak s njima u posljednje vrijeme počinje hvatati i ponuda takvih vozila u Hrvatskoj. Još uvijek je tu riječ, dakako, o prvim koracima, no situacija je danas, mora se priznati, znatno bolja nego što je to bila prije godinu ili dvije.

Ključni događaj pritom je, nema sumnje, bio Renaultov službeni ulazak na naše tržište s malom, ali konkretnom gamom vozila te punom prodajnom i servisnom podrškom za njih. No, još uvijek na našem tržištu u službenim cjenicima nema nekih inače izuzetno važnih modela na električni pogon, kao što su to, primjerice, Opel Ampera-e i Nissan Leaf, a o modelima poput Tesle da i ne govorimo.

Bez obzira na to, tržište se polako formira, jer na njemu i unatoč svemu navedenom ima dovoljno automobila da među njima počnemo tražiti one najprostranije, one s najvećim dosegom, najjeftinije, najbrže... Ovoga puta fokus smo odlučili staviti na najskuplje i najsnažnije, a da ne bi bilo zabune, ponovimo još jednom, ovim smo malim istraživanjem obuhvatili samo one modele koje zastupnici imaju u svojim službenim cjenicima za hrvatsko tržište.

U suprotnom, našlo bi se tu mjesta i za neke druge, puno skuplje i puno snažnije modele kao što je, primjerice, tek predstavljeni novi model iz Rimčeve radionice u Svetoj Nedelji.

1. BMW i3

Foto: BMW

Snaga: 170 KS

Cijena 307.912 kuna

Nesumnjivo najsnažniji električni model na hrvatskom tržištu, BMW i3 raspolaže s čak 170 KS, zahvaljujući kojima može pojuriti maksimalnih 150 km/h, uz posebno impresivno ubrzanje od 7,3 sekunde za sprint od 0 do 100 km/h. Cijena koja se nalazi tik uz granicu od psihološki važnih 300.000 kuna sasvim je odgovarajuća za sve navedeno. U ponudi je, inače, i tzv. range extender verzija, kod koje je veći doseg, ali i cijena vozila.

2. Volkswagen e-Golf

Foto: Volkswagen

Snaga: 136 KS

Cijena 301.659 kuna

Sa svojih 136 KS Volkswagenov kompakt u čistom elektroničkom izdanju (u ponudi postoji i hibrid) kupce mami klasičnom petvratnom karoserijom i ostalim dobro poznatim kvalitetama. Razvija maksimalnu brzinu od 150 km/h, a za ubrzanje od 0 do 100 km/h treba mu manje od deset sekundi, ili točnije, 9,6. Cijena iznosi malo više od 301.000 kuna, a usporedbe radi, hibrid na bazi 1,4-litrenog TSI-ja stoji 317.106 kuna.

3. Kia Soul EV

Foto: Kia

Snaga: 110 KS

Cijena 272.990 kuna

Jedan od rijetkih modela s električnim pogonom na našem tržištu čiji motor razvija više od 100 KS (točnije, 110 KS), osvaja svojim klasičnim karoserijskim oblikom koji vozaču i njegovim putnicima donosi iznimno prostranu i praktičnu putničku kabinu. Može potegnuti do 140 km/h, a za ubrzanje od 0 do 100 km/h broji 11,2 sekunde. Cijena mu iznosi 272.990 kuna, a opće jamstvo, kao i kod ostalih Kia modela, traje sedam godina.

4. Hyundai Ioniq

Foto: Hyundai

Snaga: 120 KS

Cijena 271.990 kuna

Hyundaijev model koji postoji u tri pogonske izvedenice, kao hibrid, plug-in i potpuno električni automobil, kao EV osvaja prostranošću i funkcionalnošću, ali i snagom i voznim osobinama. Stoji 271.990 kuna, ima 120 KS zahvaljujući kojima iz stajanja do 100 km/h Ioniq EV stiže za 9,9 sekundi te ne prestaje ubrzavati sve do maksimuma od 165 km/h. To je ujedno i najveća brzina koju razvija neki elektromobil na našem tržištu.

