Nove prometne kazne u Hrvatskoj su visoke, ali jedna europska zemlja ipak je rigoroznija

Rekorder primjene novog zakona, barem do zaključenja ovog broja, 39-godišnjak je koji je neregistriranim quadom, bez zaštitne kacige, pod utjecajem alkohola i vozeći neprilagođenom brzinom sletio s kolnika u Ulici Marka Marulića u Vukovaru na travnatu površinu te se vozilom zabio u stablo, pri čemu se i teže ozlijedio. Zbog svega toga izrečena mu je ukupna novčana kazna od 30.000 kuna.

Primjer drugi primjene novog zakona našli smo u Reci u Koprivničko-križevačkoj županiji gdje je 33-godišnjak zatečen da upravlja neregistriranim automobilom pod utjecajem alkohola (1,61 promila) i bez vozačke dozvole (koja mu je prije oduzeta) te je za taj “pothvat” dobio čestitku u vidu 27.700 kuna novčane kazne i još dodatnih devet mjeseci zabrane upravljanja vozilom. Primjer treći zabilježen je u Koprivnici, gdje je 50-godišnji vozač uhvaćen kako upravlja vozilom s 2,69 promila alkohola u krvi, i to bez vozačke dozvole koja mu je već bila oduzeta. Kažnjen je novčanom kaznom od 24.000 kuna i još 24 mjeseca oduzimanja vozačke, što će na snagu stupiti tek kada mu istekne prije izrečena zabrana.

Primjera, nažalost, ima još i premda bi se iz njih moglo zaključiti da mnogi nisu ozbiljno shvatili nove kazne koje su na snagu stupile početkom kolovoza, policija je njima, bez ikakve sumnje, jasno poručila da gledanja kroz prste za prijestupnike, pogotovo one teške, u prometu ne može biti.

O novim se kaznama, dakle, sve već zna, no koliko su one zapravo teške? Odgovor na to pitanje pokušali smo pronaći uspoređujući naše nove propise s onima nekih nama susjednih i drugih europskih zemalja, počevši od Slovenije, Mađarske i Srbije, pa do Italije, Austrije i Njemačke.

Za početak, ponovimo koliko su narasle neke od najčešćih kazni u prometu u Hrvatskoj. Dakle, vožnja pod utjecajem alkohola, koja se prije kažnjavala od u rasponu od 1000 pa do 15.000 kuna, ovisno o izmjerenim promilima, danas će prekršitelja stajati od 3000 do 20.000 kuna. Prekoračenje brzine u naselju plaćalo se od 2000 do 15.000 kuna, a danas se te svote kreću od 3000 do 20.000 kuna. Prolazak kroz crveno svjetlo nekad se plaćao od 3000 do 5000 kuna, a sada taj iznos skače i do 20.000, a nekorištenje sigurnosnog pojasa “poskupilo” je s 500 na 1000 kuna. Isti se iznosi odnose i na jedan od najčešćih prekršaja, korištenje mobilnog telefona bez hand free uređaja: nekad 500, a danas 1000 kuna.

Na koncu, podsjetimo da policija sada može i privremeno oduzeti vozilo, a odluku o postupanju s njim, kao i odluku o prekršaju, dalje donosi sud, i to u roku od 15 dana. Policija vozilo može oduzeti za teške prekršaje, odnosno ako je vozač dvaput kažnjen za vožnju u suprotnom smjeru na autocesti, za vožnju u naselju 50 km/h iznad ograničenja, prolazak kroz crveno svjetlo punom brzinom, odbijanje alkotestiranja, vožnju s više od 1,5 promila alkohola ili pod utjecajem droga i lijekova, vožnju bez valjane vozačke dozvole, odbijanje uzimanja krvi ili krvi i urina, vožnju unatoč ukinutoj i oduzetoj vozačkoj dozvoli...

