Žičaru “čuva” medvjedica, otvoriti je planiraju do Svih svetih

Medvjedica i njezino mladunče odnedavno “čuvaju” trg na donjoj stanici žičare u Gračanima. A riječ je zapravo o dječjim penjačkim stijenama od stakloplastike na čeličnoj podkonstrukciji, pri čemu je medvjedica visoka dva metra. Izradila ih je slovenska tvrtka City Wall prema 3D modelu pomoću CNC strojeva, a upravo postavljaju i penjačke stijene unutar sjevernog dijela donje postaje.

– Najveći je dio na etaži drugog kata, s raznim tematskim poligonima. Dio zida proteže se na zapadnoj strani kroz treću etažu, sjeverno od ulaza, neposredno iza vanjskih skulptura – govori Goran Radić, voditelj projekta gradnje žičare. City Wall je, dodaje, podizvođač tvrtke KFK, koja je zadužena za izradu metalnih konstrukcija, pročelja, krovišta, ograda..., a gradnja žičare, napominje, ušla je u završnu fazu, iako je situacija s koronavirusom i zatvaranjem granica zakomplicirala priču jer austrijska tvrtka Doppelmayr nije mogla dopremiti predviđenu opremu.

– Sad je sve što smo trebali stiglo, no zbog toga nam se produljio rok dovršetka za sto dana – kaže Radić. Krajem kolovoza, čuje se neslužbeno s gradilišta, počinju probne vožnje, a otvaranje se planira do Svih svetih. Donedavno se najavljivalo da će to biti u rujnu, a prvotno je otvorenje, podsjetimo, bilo planirano 31. svibnja.