HaHaHouse obilježava prvu godišnjicu humanitarnom inicijativom za mentalno zdravlje

Muzej smijeha, povodom obilježavanja prve godišnjice rada, pokreće humanitarnu kampanju "Smijeh na recept" kojom će donirati dio prihoda Zavodu za prve psihotične poremećaje, a s ciljem podizanja svijesti o važnosti smijanja, veselja i mentalne higijene u svakodnevnom životu.

Muzej smijeha 10. siječnja, na dan kada obilježava prvi rođendan i kada se slavi Međunarodni dan smijeha, započinje humanitarnu akciju koja će trajati do 31. siječnja, navodi se u priopćenju. Kroz akciju "Smijeh na recept", Muzej će u siječnju od svake prodane ulaznice donirati jedan euro Dnevnoj bolnici Zavoda za prve psihotične poremećaje, za opremanje prostora namijenjenog pacijentima.

Donacija će biti usmjerena na nabavu računalne i rekreativne opreme koja pacijentima pomaže u terapijskom procesu, potiče socijalnu interakciju i doprinosi kvaliteti njihovog svakodnevnog boravka. "Smijeh je iznimno bitan u svakodnevnom životu jer se kroz smijeh prirodno i brzo smanjuje napetost, jačaju socijalne veze i osjećaj pripadnosti, ali i stvara privremena distanca od problema, što nam može pomoći da iste probleme vidimo realnije i objektivnije pa tako i pojačati našu sposobnost za nošenje s njima", ističe voditelj Dnevne bolnice Zavoda za prve psihotične poremećaje Aleksandar Savić.

"Ovakve su akcije važne za javnost kako bismo osvijestili značaj smijeha u očuvanju mentalnog zdravlja svakog od nas, ali i da bismo stalno podsjećali i na one koji nas trebaju da im pomognemo u procesu oporavka, pa i kroz unošenje malo humora i osmijeh u njihovu svakodnevnicu", zaključuje Savić te dodaje kako je važno destigmatizirati razgovor o mentalnom zdravlju i potaknuti ljude da na vrijeme potraže pomoć.

HaHaHouse od samog početka, ističe se, djeluje s jasnom misijom – promovirati smijeh kao alat za emocionalno rasterećenje, jačanje otpornosti i otvaranje razgovora o mentalnom zdravlju na pitak i svima razumljiv način.

"Dnevnu bolnicu Zavoda za prve psihotične poremećaje pri Klinici Vrapče odabrali smo jer smo tijekom prve godine rada Muzeja imali priliku ugostiti njihove pacijente i uvjeriti se kako ondje svakodnevno rade ljudi koji s puno predanosti brinu o mentalnoj dobrobiti svih u svojoj skrbi", rekla jer osnivačica Muzeja, Andea Golubić.

"Nakon tih susreta poželjeli smo da naš prvi rođendan ima dublji smisao, da slavimo smijeh koji ne ostaje samo unutar zidova Muzeja, već se širi dalje i pomaže onima kojima je to najpotrebnije", ističe Golubić. U sklopu kampanje, svi posjetitelji HaHaHousea u siječnju dobit će i simbolični "recept" za smijeh, s preporučenim dozama veselja i savjetima "stručnjaka" za humor.