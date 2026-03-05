Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 133
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PISMO ČITATELJICE

FOTO Obnovili ulicu u centru Zagreba prije godinu dana, jedan 'detalj' zaboravili

Foto: Čitatelj
1/4
VL
Autor
Ana Vrbanek
05.03.2026.
u 13:47

Upit, s pitanjem zašto je ta šuta i dalje ovdje, poslali smo Zagrebačkom Holdingu, a njihov odgovor objavit ćemo po primitku.

Prošle godine uređena je Ulica Andrije Kačića Miošića u Donjem gradu, na potezu od Klaićeve do Ulice Izidora Kršnjavog. Radovi su obuhvatili uređenje kolnika, no kao svojevrsni podsjetnik da se ondje nedavno radilo, naša je čitateljica uočila kako je ondje ostala jedna prilično neobična "građevinska instalacija" uz rasvjetne stupove, odnosno građevinska šuta.

– Ono što ovu situaciju čini pomalo ironičnom je to što se šuta nalazi upravo ispred Arhitektonskog fakulteta – istaknula je čitateljica. Tadašnje rješenje radnika i danas, godinu dana kasnije, stoji na istom mjestu premda je šuta trebala biti uklonjena nakon završetka radova. – Nevjerojatno je da nikome ne smeta taj šlamperaj – napisala nam je čitateljica pitajući se zašto taj detalj nakon uređenja ulice nije maknut. Upit, s pitanjem zašto je ta šuta i dalje ovdje, poslali smo Zagrebačkom Holdingu, a njihov odgovor objavit ćemo po primitku.
Ključne riječi
pismo čitatelja Zagreb

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar SdpovNjonjo
SdpovNjonjo
14:03 05.03.2026.

Zasto je Jakusevec jos “tu”?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!