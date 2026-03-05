FOTO Obnovili ulicu u centru Zagreba prije godinu dana, jedan 'detalj' zaboravili

Prošle godine uređena je Ulica Andrije Kačića Miošića u Donjem gradu, na potezu od Klaićeve do Ulice Izidora Kršnjavog. Radovi su obuhvatili uređenje kolnika, no kao svojevrsni podsjetnik da se ondje nedavno radilo, naša je čitateljica uočila kako je ondje ostala jedna prilično neobična "građevinska instalacija" uz rasvjetne stupove, odnosno građevinska šuta.

– Ono što ovu situaciju čini pomalo ironičnom je to što se šuta nalazi upravo ispred Arhitektonskog fakulteta – istaknula je čitateljica. Tadašnje rješenje radnika i danas, godinu dana kasnije, stoji na istom mjestu premda je šuta trebala biti uklonjena nakon završetka radova. – Nevjerojatno je da nikome ne smeta taj šlamperaj – napisala nam je čitateljica pitajući se zašto taj detalj nakon uređenja ulice nije maknut. Upit, s pitanjem zašto je ta šuta i dalje ovdje, poslali smo Zagrebačkom Holdingu, a njihov odgovor objavit ćemo po primitku.