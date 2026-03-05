Naši Portali
PRIMA 240 DJECE

FOTO Otvoren u rujnu, a u ovom vrtiću u Zagrebu već otpada žbuka? 'Na ponos...'

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
05.03.2026.
u 13:16

Ukupna vrijednost radova i opremanja vrtića iznosila je 8,8 milijuna eura bez PDV-a.

Na donjem dijelu zida žbuka i boja se ljušte i otpadaju, vidi se to na fotografiji koja je osvanula u Facebook grupi Svete Klare, a za koju korisnik tvrdi da je snimljena u tamošnjem dječjem vrtiću. "Na ponos, novi vrtić Sveta Klara", piše u opisu.  Vrtić je, podsjetimo, službeno otvoren u rujnu prošle godine i 14. je po redu koji je realizirala ova gradska uprava. – Otvaranje vrtića Sveta Klara predstavlja važan korak u sustavnom povećanju kapaciteta predškolskih ustanova u našem gradu. Projekt je bio u planu kapitalnih ulaganja još 2015. godine, najavljuje se sigurno dvadesetak godina, a sada je napokon realiziran – govorio je pred otvorenje gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Dječji vrtić Sveta Klara prostire se na površini od oko 2700 kvadrata, prima 240 djece u 12 skupina, sedam jasličkih i pet vrtićkih. Objekt je tlocrtno dijelom kružnog, a dijelom pravokutnog oblika, s centralnim atrijem. Građevina je oblikovana kao dvije preklopljene zavijene trake, jedna u prizemlju, druga na prvom katu, koje zatvaraju atrij i čine modernu i funkcionalnu cjelinu prilagođenu potrebama djece. Ukupna vrijednost radova i opremanja vrtića iznosila je 8,8 milijuna eura bez PDV-a. Od toga je 6,5 milijuna eura osigurano iz gradskog proračuna, a 2,3 milijuna eura sufinancirano je iz EU fondova putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.
Ključne riječi
oštećenje Zagreb Sveta Klara dječji vrtić

