Zagrepčani poludjeli zbog grijanja u busu: 'U 107 je 107 stupnjeva, starke mi se rastalile na radijatoru!'

Jutros je u 107 bilo, brat bratu, 107 stupnjeva, početak je to Reddit objave u kojoj korisnik kaže kako ne razumije čemu potreba za tolikim grijanjem u javnom prijevozu. "Doslovno se ne može sjediti uz prozor jer ti radijator spaljuje noge, a osjećaš se kao da si u pećnici. Još kad ti u busu netko sjedne do tebe ugineš dok dođeš na željenu destinaciju", napisao je.

A u 30-ak komentara, koliko ih je objava skupila, svi ističu slično. "Prek zime često odem pješke jer nemrem bit unutra u toj vrućini. Prek ljeta često odem pješke jer nemrem bit unutra u toj vrućini", Meni je oduvijek bilo apsurdno grijanje, čak i zimi, svi u jaknama, uvijek 300 stupnjeva bude, znojim se kao usred ljeta i onda van na hladno. Imam dojam da nitko tko donosi odluke u zetu ne koristi javni prijevoz", "Jednom sam otvorila prozor pored svog sjedala u 107 da malo dišem i netko tri sjedala iza mene je došao i zatvorio i vratio se na svoje mjesto. Oh well", "U staroj devetki sam jednom imao naslonjene noge na radijator i na starkama su mi se neironično rastalili i deformirali oni ringovi za vezice", nizali su se komentari.

U jednom od komentara, Zagrepčanka se prisjetila scene od zimus. "Bus krcat, grijanje na max, užasno vruće i zagušljivo. Jedna cura vidno klone i počne se rušiti. Jedna žena se zauzme i napravi scenu neka netko otvori prozor. Ovi do prozora samo bleje i nitko ništa. Ja sam već bila probala otvorit, ali probam opet i zaključano je (znaš da je prozor zaključan ako je ključ (|), a ako je otključan je (-). Cura je morala izać van i zvat mamu da dođe po nju. Takvih situacija ima svake godine kroz zimu, ali i dalje ZET-ovci zaključavaju prozore, ljudi ih ne otvaraju, i ovi griju kao da smo u Sibiru", napisala je.

Netko je dodao i kako je ista stvar i s Hrvatskim željeznicama. "Mogu izdržat te četiri stanice koliko se vozim, al ne znam kako bih da se vozim dulje. Jednom sam se skoro onesvijestila od vrućine", piše u komentaru.

