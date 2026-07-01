FOTO NK Rudeš prozvao Tomaševića: 'Reflektori iz Kranjčevićeve trunu na Hipodromu, a mi selimo iz Zagreba'

NK Rudeš će od nove sezone morati igrati utakmice u Velikoj Gorici jer njihov stadion ne zadovoljava uvjete, između ostalog, zbog nedostatka reflektora. Zbog toga su poslali otvoreno pismo gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću ukazujući na to da reflektori iz Kranjčevićeve zapušteni leže na Hipodromu, a na reflektorima su ostavili poruku: "Žao nam je što ležite tu na travi, NK Rudeš vas želi uspravne i da svijetlite. Mislimo na vas! NK Rudeš".

U nastavku u cijelosti prenosimo sadržaj pisma Tomaševiću:

"Poštovani gradonačelniče, dijelimo s Vama ponos radi sportskih uspjeha i naslova koje su momčadi zagrebačkih klubova izborile u 2026. godini. Ne želimo osporavati niti umanjivati Vaš doprinos u tom području te smo Vašu objavu o uspjesima zagrebačkog sporta pratili s poštovanjem prema svima koji su participirali u promociji boja grada Zagreba.

Ipak, moramo priznati da smo na kraju ostali razočarani jer naš Klub, koji je aktualni osvajač i novi prvak Prve nogometne lige - niste niti spomenuli. Svaki je uspjeh zagrebačkog sporta vrijedan i pridružujemo se čestitkama našim sportskim prijateljima iz drugih klubova. No, upravo zato što govorimo o sportu, potrebno je reći i ono što u svečanim objavama često ostane prešućeno. Sportski uspjesi ne nastaju u trenutku objave, fotografije ili čestitke. Oni nastaju godinama ranije - na pomoćnim terenima, u manjim klubovima, u radu s djecom, u improviziranim uvjetima, u upornosti trenera, roditelja i volontera.

Većina igrača koji danas osvajaju naslove svoje prve ozbiljnije sportske korake napravila upravo u takvim sredinama. Zato je teško prihvatiti da se zagrebački sport javno slavi kada donosi reputacijski dobitak, dok se istodobno brojni konkretni problemi klubova, sportskih objekata, gradske imovine, obnove, ulaganja i razvoja godinama ne rješavaju odgovarajućom brzinom, niti uz razinu dijaloga koju klubovi zaslužuju.

Nije sporno da Grad čestita uspjehe. Sporno je ako se uspjesi sportaša i klubova koriste kao dokaz sustavne brige, a klubovi koji čine temelj tog sustava i dalje nemaju adekvatne odgovore na pitanja od svakodnevnog operativnog značaja. Konkretno, mjesecima čekamo samo na jedan birokratski potez, odnosno potpis na potrebnu dokumentaciju kojom smo, kao jedan sportski klub, ishodili za potrebe legalizacije gradske imovine! Međutim, unatoč našim intenzivnim nastojanjima, ne nailazimo na odgovor.

Zbog toga se ne možemo zapitati je li Gradska uprava, koja kroz resorni ured i u skladu sa svojim javnim zadacima treba podupirati razvoj sporta i lokalnu zajednicu, svjesna što znači održavati kvalitetan trenažni proces, razvijati mlade i kvalitetne pojedince te koliko takvi procesi podrazumijevaju realnih troškova? Gore gledaj i prema nebu i ne boj se!", napisali su.