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TRAŽE JASNA OBRAZLOŽENJA

Klub zastupnica Zagrepčanke o smjenama u gradskim tvrtkama: 'To nije samo jedna afera, već obrazac'

Konferencija za medije Kluba gradskih zastupnica Zagrepčanke
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
1/3
Autor
Hana Ivković Šimičić
29.06.2026.
u 15:00

Kada gradonačelnik kaže da ne zna tko je imenovan i da on s tim nema veze, odgovorno tvrdim da laže, rekla je Dina Dogan, dodavši da Skupština Zagrebačkog holdinga potvrđuje mandate Uprave i Nadzornog odbora te je odgovorna za imenovanja direktora

Klub gradskih zastupnica Zagrepčanke ustvrdio je u ponedjeljak da je u Gradu Zagrebu na djelu obrazac netransparentnog upravljanja, upozorio je na niz odlazaka čelnih ljudi gradskih poduzeća i ustanova te zatražio jasna obrazloženja za njihove smjene i imenovanja.

Predsjednica Kluba Dina Dogan rekla je da se posljednji odlasci direktora Vodoopskrbe i odvodnje, Gradske plinare Zagreb - Opskrbe, Gradskih groblja, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" i Zagrebačkog digitalnog grada ne mogu promatrati kao pojedinačni slučajevi.

– Ne radi se o jednom čovjeku i jednoj aferi nego o obrascu – ustvrdila je Dogan na konferenciji za medije, dodavši da se odgovornost u Gradu Zagrebu "rado preuzima dok stvari idu dobro, a doslovno ispari kada krenu loše". Naglasila je da odgovornost za takvo stanje snose Nadzorni odbor Zagrebačkog holdinga i gradska vlast te ustvrdila da gradonačelnik Tomislav Tomašević ne može izbjeći odgovornost za imenovanja čelnih ljudi gradskih poduzeća.

– Kada gradonačelnik kaže da ne zna tko je imenovan i da on s tim nema veze, odgovorno tvrdim da laže – rekla je Dogan, dodavši da Skupština Zagrebačkog holdinga potvrđuje mandate Uprave i Nadzornog odbora te je odgovorna za imenovanja direktora. Najavila je da će Klub Zagrepčanke nakon ljetne stanke u Gradskoj skupštini zatražiti raspravu o odgovornosti za upravljanje gradskim poduzećima i provjerljive odgovore na pitanja o razlozima nedavnih smjena njihovih čelnika.

Gradska zastupnica Ivka Odvorčić kritizirala je poslovanje Gradske plinare Zagreb - Opskrbe, navodeći da je tvrtka izgubila oko 60 posto kućanstava i dio poslovnih korisnika, dok je opskrbu preuzeo Međimurje plin. Istaknula je da se Grad odrekao prihoda koje je mogla ostvariti gradska tvrtka te ustvrdila da za takve poslovne odluke nitko nije odgovarao. – Što god da se dogodi, najveća kazna je premještaj na drugo radno mjesto, ali odgovornosti nema – rekla je Odvorčić.

FOTO Srušen je Vjesnikov neboder
Konferencija za medije Kluba gradskih zastupnica Zagrepčanke
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Ključne riječi
Grad Zagreb smjene Zagrepčanke Dina Dogan

Komentara 1

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RE
Regionalni
15:27 29.06.2026.

Dok je bio Bandić više ga se kritiziralo nego danas vlast u Zagrebu.

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