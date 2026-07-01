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U STENJEVCU

FOTO Ovako je izgledao laboratorij za marihuanu otkriven u zagrebačkom stanu
VL
Autor
Večernji.hr
01.07.2026.
u 14:00

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 39-godišnjak, prema sumnjama policije, konoplju uzgajao kako bi je nakon sušenja i pakiranja prodavao na ilegalnom tržištu.

U stanu u zagrebačkom Stenjevcu policajci su pronašli improvizirani laboratorij za uzgoj marihuane, gotovo 250 grama droge i opremu za njezinu preradu. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 39-godišnjak, prema sumnjama policije, konoplju uzgajao kako bi je nakon sušenja i pakiranja prodavao na ilegalnom tržištu. Nakon pretrage završio je u pritvoru.  Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 39-godišnjim muškarcem zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Prema sumnjama istražitelja, osumnjičeni je tijekom zasad neutvrđenog razdoblja u stanu na području Stenjevca uredio prostor za umjetni uzgoj konoplje tipa droga. U tu je svrhu postavio rasvjetu, ventilaciju i sustav za filtriranje zraka kako bi stvorio optimalne uvjete za uzgoj biljaka. Nakon što bi konoplja sazrela, sumnja policija, sušio ju je, prerađivao i pakirao, a zatim prodavao na ilegalnom tržištu. Policajci su u utorak, 30. lipnja, u poslijepodnevnim satima na temelju sudskog naloga pretražili stan u vlasništvu osumnjičenog. Ondje su pronašli improvizirani laboratorij za uzgoj konoplje, sedam pakiranja s ukupno 249,1 gramom marihuane te dvije digitalne vage. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja protiv 39-godišnjaka podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Zagrebu zbog sumnje na neovlaštenu proizvodnju i promet drogama. U zakonskom roku predan je pritvorskom nadzorniku.
Ključne riječi
PUZ Zagreb

Komentara 1

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Avatar octopuss
octopuss
15:10 01.07.2026.

Skraćeno: Ova vlast guši hrvatsko poduzetništvo.

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