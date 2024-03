ZET-u kronično nedostaje vozača, razmatra se uvoz stranih radnika: 'Pucamo po šavovima'

Djelatnici ZET-ovog pogona, prvenstveno vozači, sve češće se susreću s brojnim problemima koji more gradskog prijevoznika. Za HRT su ispričali kako osim sa zastarjelim voznim parkom, sve više problema ima i zbog nedostatka vozača. Iskusni nerijetko odlaze za boljim uvjetima rada, nerijetko i u druge države, zbog čega su za upravljačem često mladi i neiskusni vozači.

- Ne smijemo biti nervozni, ne smijemo reagirati naravno tu su i putnici koji su izrevoltirani zbog kašnjenja, zbog gužve, ali na to mi ne možemo utjecati, nažalost- rekao je vozač tramvaja Mario Perković koji u ZET-u radi već 16 godina. Dodaje i kako nikad nije bilo teže baviti se ovim poslom. U ZET-u je zaposleno više od 1800 vozačica i vozača, no i dalje ih nedostaje 100-tinjak. Vozači često otvaraju bolovanje i po tome su u Hrvatskoj u vrhu. Natječaji su otvoreni stalno, no rijetki se javljaju.

-Refleksija toga je da ljudi rade prekovremeno da imaju po 20 i više sati prekovremenog rada iscrpljeni su imaju četiri dana u mjesecu odmora i jednostavno pucaju po šavovima- naglasio je predsjednik Sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Anto Jelić.

A da bi doskočili problemu nedostatka vozača, istaknuo je predsjednik Uprave ZET-a Marko Bogdanović, ne isključuju opciju uvoza stranih radnika. Planove tom smjeru još nisu radili. Domaće radnike planiraju privući boljim primanjima i uvjetima. No, u utrci za radnicima zapošljavaju se mladi koji nemaju potrebno vozačko iskustvo.

-I u Europi imamo problem s mladim ljudima imamo problem s educiranim kadrovima koji su voljni raditi i to se odražava i na kadrove u ZET-u. Nisu oni jedina djelatnost koja je deficitarna u smislu broja kvalitetnih i dobrih ljudi koji to mogu obavljati- dodao je Marko Ševrović, Fakultet prometnih znanosti u Zagrebu.

