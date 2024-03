FOTO/VIDEO U zagrebačkoj crkvi kršteno osmero malih Filipinaca: 'Predivno je kako nam se kulture isprepliću'

Na misi u podne u crkvi sv. Blaža u središtu Zagreba kršteno je osmero filipinske djece, a prošle nedjelje četvero! Zacijelo je to među prvi većim krštenjima u populaciji inozemnih radnika u Hrvatskoj, a crkvu sv. Blaža izabrali su zbog toga što se ondje svake nedjelje služi misa na engleskom jeziku za strance, na kojoj oko 200 Filipinaca čini većinu.

– Lani je bilo jedno krštenje, a sad u ove dvije nedjelje čak 12, što pokazuje dolazi vrijeme krštenja obitelji iz Filipina koje su u Hrvatskoj – rekao nam je župnik župe sv. Blaža vlč. Borna Puškarić, koji je zajedno s vlč. Anđelkom Katanecom krstio male Filipince.

– Vlč. Anđelko, koji vodi ovaj apostolat za strance, jako je posvećen tome i širokih ruku ih okuplja i brine za njih te im je na raspolaganju. Sad je došlo vrijeme za krštenje te djece – objašnjava župnik Puškarić, dodajući kako roditelji malih filipinskih krštenika nisu crkveno vjenčani, ali da to nije bila prepreka primanju sakramenta krštenja.

– To su specifične situacije, kao i kod krštenja u redovitom pastoralu. Ondje gdje postoje nepremostive zapreke za crkveno vjenčanje preporuka je da se djeca krste i to je oduvijek bilo tako te to nije ništa novo. Ovdje je situacija takva da su to mladi ljudi koji su većinom vjerojatno slobodnog stanja, ali trenutačno se ne mogu vjenčati, jer ti ženidbeni postupci nisu ni započeli. Oni su ovdje u Hrvatskoj, gdje se većina njih i upoznala, premda ima parova koji se poznaju još s Filipina ili nekih drugih zemalja u kojima su radili – objašnjava župnik Puškarić.

– Redovito imaju po dvoje kumova i to jednog iz filipinske zajednice, a drugi je Hrvat. Pitao sam ih znaju li da je kumstvo u Hrvatskoj jako važno pa su mi odgovorili da je i kod njih jako važno, ali da im je drago da imaju hrvatske kumove. To su njihovi poslodavci, kolege na poslu ili susjedi – kaže Puškarić, dodajući kako su Filipinci katolici i imaju sve sakramente.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Radi se o mladim ljudima od 18 ili 19 godina, koji se nisu ni stigli vjenčati u svojoj domovini, a zanimljivo je da su desetak godina mlađi od naših ljudi koji ulaze u brak. Ponosni roditelji April i Brian Kabuba presretni su jer je njihova osmomjesečna kći Luna Briel sakrament primila baš u Hrvatskoj. Vjera je ono što ih drži snažnima, kažu nam, i pomaže im da u Zagrebu steknu prijatelje. Rade u pekarnicama i šale se da su jedan drugome konkurencija.

– Blagoslovljeni smo što imamo priliku raditi i živjeti u ovako divnoj zemlji. Veselimo se što je naše dijete imalo priliku krstiti se sa sedmero svojih vršnjaka – govore nam supružnici, koji su joj nadjenuli posebno ime zbog snažne simbolike – Luna na više jezika znači mjesec, a Briel je spoj njihovih imena.

Filipinske su obitelji ispunile prve redove na euharistijskom slavlju, a uz njih su bili i brojni parovi krsni kumovi iz Hrvatske. Jedna od njih je i gospođa Dijana koja je postala kuma malenoj Miri Elis. S njezinom majkom više od godinu dana radi u telekomunikacijskoj tvrtki.

– Nas dvije posebno smo se povezale i bila mi je velika čast kada su me pitali da učinim ovako nešto za njih. Ti ljudi su toliko divni, pozvali su i moju obitelj na slavlje. Predivno je vidjeti svu ovu djecu i kako se naše kulture povezuju i isprepliću – kazala nam je Dijana.

VIDEO: Zajec nakon pobjede: 'Jakirović ima apsolutnu podršku, nečemo nikoga dirati, želimo biti pošteni'