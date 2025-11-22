Oni su skupina. Uglavnom su maloljetni, ili tek jedva punoljetni. Vole obilaziti stare zgrade, koje je nebriga države, društva ili njihovih vlasnika prepustila zubu vremena. Te zgrade, napuštene i ruševne, slabo su ili nikako čuvane, čak i kada im je država većinski vlasnik. U njih je lako ući i po njima lunjati, gledati, tražiti nešto "korisno". I sve to, naravno, snimati. A onda to što je snimljeno objaviti na YouTubu jer imaš svoj kanal na kojem takve snimke objavljuješ. Ili na TikToku te snimke objavljuješ kao tzv. urbex izazov.
I tako četvero maloljetnika, tri mladića i jedna djevojka dok lutaju po napuštenim i zapuštenim zgradama u nekom trenutku pomisle i da bi zgrada Vjesnika bila dobar materijal za istraživanje, kako oni ta lutanja zovu. A dobra je i za TikTok izazov. Jedno vrijeme proučavaju kako bi u nju mogli ući i kada otkriju kako, svoj plan odluče realizirati 17. studenog. Na djelu zgrade koja gleda na Odransku našli su razbijeni prozor kroz koji su ušli u zgradu, a zatim su kroz nekadašnji plavi hodnik prošli do nebodera. Njime su, ispostavit će se kasnije, satima lutali, obilazeći 15 katova, pregledavajući prostorije, paleći i gaseći svjetla i tražeći nešto njima "zanimljivo" i "korisno".
Maloljetnici satima lunjali po Vjesniku, snimali ga, pili i pušili, a kada nisu mogli na krov, pozvali su 18-godišnjake
Pričinjena šteta je velika i sigurno će se mjeriti u desecima milijuna eura. Barem dio te štete na koncu bi, ako im se utvrdi krivnja, mogli bi podmirivati i 18-godišnjici i njihove obitelji.
I za to vrijeme, nekoliko sati, zaštitari u vrhunskoj kondiciji su igrali tenis, kako kaže jedan ministar. Pa, zovite ih u repku.
Prije dva mjeseca obnovljena je polica osiguranja za Vjesnik. Vrijednost je povećana sa 7,5 milijuna eura na 53,5 milijuna eura. Kod obnove osiguranja, dodatno je osiguran cijeli kompleks Vjesnika tj. uključeni su dijelovi koji do tada nisu bili osigurani.
Tužiti mamice, tatice, za naplatu štete oderati ih do kože. Može i na 12 rata, u čemu je problem?