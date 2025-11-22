Maloljetnici satima lunjali po Vjesniku, snimali ga, pili i pušili, a kada nisu mogli na krov, pozvali su 18-godišnjake

Oni su skupina. Uglavnom su maloljetni, ili tek jedva punoljetni. Vole obilaziti stare zgrade, koje je nebriga države, društva ili njihovih vlasnika prepustila zubu vremena. Te zgrade, napuštene i ruševne, slabo su ili nikako čuvane, čak i kada im je država većinski vlasnik. U njih je lako ući i po njima lunjati, gledati, tražiti nešto "korisno". I sve to, naravno, snimati. A onda to što je snimljeno objaviti na YouTubu jer imaš svoj kanal na kojem takve snimke objavljuješ. Ili na TikToku te snimke objavljuješ kao tzv. urbex izazov.



I tako četvero maloljetnika, tri mladića i jedna djevojka dok lutaju po napuštenim i zapuštenim zgradama u nekom trenutku pomisle i da bi zgrada Vjesnika bila dobar materijal za istraživanje, kako oni ta lutanja zovu. A dobra je i za TikTok izazov. Jedno vrijeme proučavaju kako bi u nju mogli ući i kada otkriju kako, svoj plan odluče realizirati 17. studenog. Na djelu zgrade koja gleda na Odransku našli su razbijeni prozor kroz koji su ušli u zgradu, a zatim su kroz nekadašnji plavi hodnik prošli do nebodera. Njime su, ispostavit će se kasnije, satima lutali, obilazeći 15 katova, pregledavajući prostorije, paleći i gaseći svjetla i tražeći nešto njima "zanimljivo" i "korisno".