Željko Uhlir: Zagrebačke tržnice u lošem su stanju, a bitne su za kvalitetu života u gradu

- Zagreb i tržnice , šareni šestinski kišobrani i kumice, to je bila slika koju je svaki turist mogao ponijeti sa sobom nakon boravka u Zagrebu. No danas je situacija bitno drukčija, naše su tržnice u dosta lošem stanju, a one su bitne za kvalitetu života u gradu Zagebu - istaknuo je na danas održanoj konferenciji za novinare na tržnici Dolac nositelj liste HNS-a za Skupštinu Grada Zagreba Željko Uhlir.

Kao najveći problem naveo je nedostatak parkirnih mjesta i otežan prilaz tržnicama. Neke tržnice, poput Trešnjevačkog placa, trebaju hitno izgraditi podzemnu garažu, dok drugima treba što prije sanirati pločnike i asfalt te time omogućiti kvalitetniji pristup i prolaz. Za tržnicu na Kvatriću, tvrdi, bi trebalo izvesti nadstrešnicu, a tržnica na Branimircu je zaboravljena u potpunosti pa ju treba cijelu srediti.

- Posebno bi se trebala napraviti mala zelena tržnica u Voltinom naselju, i podupirati OPG-ove i male poljoprivrednike iz okolice Zagreba, tako da na tržnice stižu svježe lokalne namirnice - naglasio je Željko Uhlir. Projekti su, dodao je, za koja se u gradskom proračunu uvijek može naći novaca, a građanima bi itekako omogućilo brži, jednostavniji i učinkovitji posjet tim, nekad zvanim, trbusima grada.