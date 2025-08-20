Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 89
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
NA LINIJI KAPTOL-BRITANAC

Drama u centru: 73-godišnjak fizički nasrnuo na ZET-ova vozača pa vrijeđao policajce

Zagreb: Putnici čekaju autobus na stajalištu na Kaptolu
Patrik Macek/PIXSELL
Autori: Gabrijela Krešić, Večernji.hr
20.08.2025.
u 12:07

Napadač je priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje, koje je u tijeku

U središtu Zagreba jučer ujutro došlo je do incidenta u kojem je napadnut vozač autobusa javnog gradskog prijevoza. U četvrtak, 19. kolovoza, oko 7 sati, na autobusnom stajalištu u Ulici Kaptol 38-godišnji vozač zaustavio je vozilo na liniji Kaptol – Britanac kako bi primio putnike. Tada mu je prišao nepoznati muškarac koji ga je prvo verbalno, a zatim i fizički napao.

Vozaču je na mjestu događaja pružena liječnička pomoć te je utvrđeno da je lakše ozlijeđen. Policija je ubrzo stigla na mjesto događaja gdje je zatekla muškarca povezanog s napadom. Utvrđeno je da se radi o 73-godišnjaku koji je prilikom postupanja vrijeđao i omalovažavao policijske službenike. Napadač je priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje, koje je u tijeku.
Ključne riječi
ZET PUZ Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2025-08-19/PXL_020518_20466244.jpg
Premium sadržaj
DOSAD SU SE ODRŽAVALI RIJETKO

Problem u kvartu? Moći ćete ga riješiti sazivanjem zbora građana

Broj zborova građana održanih u posljednjih desetak godina može se nabrojiti na prste dvije ruke, no to na Radićevu trgu sad nastoje promijeniti, pa su u postupak savjetovanja s javnošću stavili prijedlog gradske odluke koji detaljno uređuje ovaj demokratski oblik sudjelovanja građana u poslovima iz djelokruga Grada. Žele li ga organizirati stanovnici, inicijativu mora podržati najmanje 10 posto stanovnika određenog područja s biračkim pravom

Zagreb: Tržnice Zagreb daju u zakup dio nekretnina, među njima i atraktivni prostor na Dolcu
HOLDINGOV NATJEČAJ

FOTO Pogledajte atraktivni poslovni prostor na Dolcu, nećete vjerovati koliko košta najam

Osim Dolca, u ponudi su i prostori na drugim gradskim tržnicama. Tako se u Vrapču može zakupiti ugostiteljski lokal od 44 četvorna metra s početnom cijenom od 1760 eura, dok se u Botincu nudi prostor od 50 kvadrata za 902 eura mjesečno. Na Trešnjevki je oglašeno nekoliko poslovnih prostora različite namjene, a početne cijene kreću se od 836 do 1304 eura, ovisno o površini i namjeni.

Učitaj još