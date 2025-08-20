Drama u centru: 73-godišnjak fizički nasrnuo na ZET-ova vozača pa vrijeđao policajce

U središtu Zagreba jučer ujutro došlo je do incidenta u kojem je napadnut vozač autobusa javnog gradskog prijevoza. U četvrtak, 19. kolovoza, oko 7 sati, na autobusnom stajalištu u Ulici Kaptol 38-godišnji vozač zaustavio je vozilo na liniji Kaptol – Britanac kako bi primio putnike. Tada mu je prišao nepoznati muškarac koji ga je prvo verbalno, a zatim i fizički napao.

Vozaču je na mjestu događaja pružena liječnička pomoć te je utvrđeno da je lakše ozlijeđen. Policija je ubrzo stigla na mjesto događaja gdje je zatekla muškarca povezanog s napadom. Utvrđeno je da se radi o 73-godišnjaku koji je prilikom postupanja vrijeđao i omalovažavao policijske službenike. Napadač je priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje, koje je u tijeku.