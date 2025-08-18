Naši Portali
PREOKRET U SLUČAJU 'NAPAD NA ZET-ovca'

Policija demantirala napad. Ozljeda muškarca nije posljedica kaznenog djela

ZET nabavlja nove "sustave za informiranje putnika – displeje"
Marko Lukunic/PIXSELL
Autori: Hana Ivković Šimičić, Tajana Josipović
18.08.2025.
u 09:42

Dojava je stigla oko 6.15 ujutro, a liječnička pomoć muškarcu pružena je u KBC-u Zagreb

Policijska uprava zagrebačka demantirala je napad na vozača ZET-a. Priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Danas, 18. kolovoza 2025. oko 6.15 sati, Policijska uprava zagrebačka zaprimila je dojavu o ozlijeđenom muškarcu na području Peščenice. Liječnička pomoć mu je pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Na mjestu događaja policijski su službenici obavili očevid.

Kriminalističkim istraživanjem nedvojbeno je utvrđeno da ozljeda muškarca nije posljedica kaznenog djela te je isključeno da bi u ozljeđivanju sudjelovala druga osoba", javili su iz zagrebačke policije.

Podsjetimo, mediji su jutros objavili da je došlo do napada na vozača autobusa, kojemu je liječnička pomoć pružena u KBC-u Zagreb. Spominjao se i napad nožem. No, prema informacijama policije stvari su se odvile drukčije.

Ozlijeđeni je muškarac, prema posljednjim informacijama, stabilno.

Ključne riječi
Zagreb ZET napad

Komentara 41

Pogledaj Sve
GA
Galapa
09:56 18.08.2025.

Ne znam zašto svi prozivaju doseljenike, pa ima Kozari Bok svoje starosjedioce...

Avatar Cro-Wolf
Cro-Wolf
10:02 18.08.2025.

Da ke Hrvat, već bi pisalo ime i prezime i u kojoj je stranci

Avatar korisničko_ime
korisničko_ime
10:19 18.08.2025.

Znači ne smije se postaviti pitanje je li napadač domaći ili stranac?

