Policija demantirala napad. Ozljeda muškarca nije posljedica kaznenog djela

Policijska uprava zagrebačka demantirala je napad na vozača ZET-a. Priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Danas, 18. kolovoza 2025. oko 6.15 sati, Policijska uprava zagrebačka zaprimila je dojavu o ozlijeđenom muškarcu na području Peščenice. Liječnička pomoć mu je pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Na mjestu događaja policijski su službenici obavili očevid.

Kriminalističkim istraživanjem nedvojbeno je utvrđeno da ozljeda muškarca nije posljedica kaznenog djela te je isključeno da bi u ozljeđivanju sudjelovala druga osoba", javili su iz zagrebačke policije.

Podsjetimo, mediji su jutros objavili da je došlo do napada na vozača autobusa, kojemu je liječnička pomoć pružena u KBC-u Zagreb. Spominjao se i napad nožem. No, prema informacijama policije stvari su se odvile drukčije.

Ozlijeđeni je muškarac, prema posljednjim informacijama, stabilno.