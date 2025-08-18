ZET-ov sindikat nakon dramatične ozljede vozača: 'Imamo 3700 ljudi, a nemamo niti jednog psihologa. Treba to promijeniti'

Nakon što je ZET-ov vozač autobusa jutros rano ujutro pronađen u lokvi krvi, pozvana je policija te je ozlijeđeni muškarac hitno prebačen u bolnicu. Iako se širila priča da je riječ bilo o napadu na djelatnika gradskog prijevoznika, policija je to demantirala. – Danas, 18. kolovoza 2025. oko 6.15 sati, Policijska uprava zagrebačka zaprimila je dojavu o ozlijeđenom muškarcu na području Peščenice. Liječnička pomoć mu je pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Na mjestu događaja policijski su službenici obavili očevid.



Kriminalističkim istraživanjem nedvojbeno je utvrđeno da ozljeda muškarca nije posljedica kaznenog djela te je isključeno da bi u ozljeđivanju sudjelovala druga osoba – napomenuli su. Slučaj je šokirao i zabrinuo sve radnike ZET-a, a iz jednog od sindikata oglasili su se priopćenjem koje ukazuje na zabrinjavajući problem, a to je nedostatak psihologa.

"Poštovane kolegice i kolege, teško je nakon današnjeg nemilog događaja napisati nešto suvislo. Najvažnija od svega je činjenica da je kolega dobro i da se oporavlja. Od jutros smo svi na iglama, napeti kao puške. Dogodilo se to što se dogodilo, ali prirodno se nameću određena pitanja i veliki upitnici iznad glave. ZET je svojevremeno zapošljavao dvije psihologice koje su otišle u mirovinu. Navodno da danas, na 3700 ljudi nemamo niti jednog psihologa koji bi se pozabavio s problemima djelatnika ZET-a.

U vremenu burnouta, ubrzanog načina života, rada s jednim slobodnim danom, svakodnevnih stresova i raznih tragedija koje se događaju našim djelatnicima, nestvarno zvuči podatak da s nama nema tko popričati jednom do dva puta godišnje, da ne postoji stručna pomoć u tako velikom kolektivu.

O našem mentalnom zdravlju ne ovisimo samo mi, u pitanju je i sigurnost korisnika naših usluga. Koliko imamo djelatnika koji su ispod tramvaja ili autobusa imali pješaka ili kontakt sa pješačkom? Te ljude nitko, nikada iz ZET-a nije nazvao i pitao "kako si, kako se nosiš sa svime?" Nitko ih nikada nije uputio prema stručnoj službi da bi se procijenilo njihovo stanje. To je poražavajući podatak, ali i jedan od osnovnih aspekata sigurnosti na radu, sigurnosti nas samih i korisnika naših usluga. Izrazito stresan posao, burnout, manjak slobodnih dana + životne tragedije i nesreće zahtijevaju psihološku pomoć.

Mentalna higijena je bitna kao i higijena tijela. Zbog svega navedenog ćemo tražiti od poslodavca da zaposli psihologa i oformi jedan stručni, interventni tim koji će stvarno pružiti pomoć djelatnicima ZET-a, koji će raditi svoj posao, koji će biti na mjestu nesretnog događaja, a ne da djelatnici ostanu sami kao Pale sam na svijetu kada se nešto dogodi.

Na nas uvijek možete računati, jer smo tu zbog Vas. Vrijeme je da se sve digne na jednu višu razinu. Vi ste ti koji sve ovo čine posebnim! S poštovanjem, Darko Begić, predsjednik sindikata", stoji u priopćenju koje smo prenijeli u cjelosti.