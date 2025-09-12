Naši Portali
ZABORAVITE NA PAPIROLOGIJU

Želite feštu u mjesnom odboru? Do rezervacije vas od sada dijeli samo nekoliko klikova, donosimo detalje

Zagreb: Stanovnici Dubrave organizirali prosvjed protiv Tomaševića
Igor Soban/PIXSELL
Autor
Gabrijela Krešić
12.09.2025.
u 17:00

Novim sustavom građani mogu putem web preglednika ili mobilnih uređaja pregledati raspoložive prostorije prema lokaciji, veličini i opremljenosti, provjeriti slobodne termine u stvarnom vremenu te podnijeti online zahtjev.

Grad Zagreb predstavio je aplikaciju prostorimjesne.zagreb.hr koja građanima omogućuje jednostavan i transparentan način rezervacije prostorija mjesnih odbora. Riječ je o digitalnom alatu namijenjenom olakšavanju organizacije lokalnih aktivnosti, sastanaka, radionica i kvartovskih događanja. Novim sustavom građani mogu putem web preglednika ili mobilnih uređaja pregledati raspoložive prostorije prema lokaciji, veličini i opremljenosti, provjeriti slobodne termine u stvarnom vremenu te podnijeti online zahtjev. Odgovor se dobiva u roku od sedam radnih dana, bez potrebe za osobnim odlaskom u mjesni odbor.

– Aplikacija je važan iskorak prema modernizaciji gradske uprave, većoj transparentnosti i dostupnosti javnih resursa – poručili su iz Grada Zagreba. Građanima je omogućeno i besplatno korištenje prostorija za aktivnosti od javnog interesa, dok su za privatne svrhe predviđene naknade. Zahtjeve pregledavaju i odobravaju vijeća mjesnih odbora, a kriteriji su jasno definirani i javno dostupni, čime se, naglašavaju u Gradu, dodatno osigurava transparentnost procesa.
