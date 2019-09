Zelena akcija: Bandić obećavao idilu, a priredio kaos sa smećem

Aktivisti Zelene akcije u utorak su upozorili na loše stanje gospodarenja otpadom u Zagrebu te optužili gradonačelnika Milana Bandića da je to "osmišljen kaos" kako bi građanima dodatno povećali mjesečne račune.

"Razbacivanje silnih kanti za prikupljanje otpada po ulicama, neredovit odvoz, nedostatak nadzora i kontrole te nepravedna naplata u kojoj nije bitno koliko tko smeća proizvodi ne čine funkcionalan sustav, već smišljen kaos od strane Bandićeve gradske vlasti", priopćili su aktivisti nakon današnjeg prosvjednog performansa održanog ispred zagrebačke Gradske uprave.

Cilj je, tvrde, okriviti građane i građanke za nepravilno odvajanje otpada kako bi ih potom dodatno opljačkali povećanjem mjesečnih računa. Najavljeni idilični sustav odvojenog prikupljanja otpada daleko je stvarnog stanja, ističu aktivisti.

VIDEO Performans aktivitsa Zelene akcije na Trgu Stjepana Radića

"U takvom sustavu kanti bez kontrole i redovitog odvoza, s naplatom koja ne poštuje zakonsko načelo 'plati koliko baciš', najviše su kažnjeni oni koji se trude odvajati i reciklirati", rekao je Marko Košak iz Zelene akcije.

Građani su pokazali da žele odvajati i reciklirati, ali, ističe, onako kako to rade gradovi veći od Zagreba u kojima je sustav kontroliran, pravedan i poticajan.

"Svatko bi trebao moći lako odvojiti otpad, biti siguran da on ide na pravo mjesto te biti nagrađen za to", ocijenio je Košak te istaknuo da Zagreb ovim sustavom neće dostići cilj recikliranja 50 posto otpada do kraja 2020. godine.

Istaknuo je i da Grad stvara privid da zbog minornih kupovina kanti i kamiona moraju porasti računi građanima jer se to, kako tvrdi Košak, može financirati iz fondova EU. Plaćanje privatnicima za oporabu otpada, umjesto da prikupljeni otpad Grad zbrinjava u gradskim postrojenjima pa na tome zarađuje, naveo je kao "dokaz nesposobnosti gradskih vlasti".

"Upozoravamo da su sve okolišne, društvene i financijske štete koje danas imamo tek uvod u pravi kaos i drastična poskupljenja, ukoliko Grad ne odustane od forsiranja ovakvog neučinkovitog sustava gospodarenja otpadom", poručio je Košak.