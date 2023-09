"Zbog Tomaševića od 1. siječnja jedino Zagrepčanima neće rasti plaće"

Inflacija na placu

Ljudi pitaju za cijenu i odu: Zbog poskupljenja povrća odustaje se i od zimnica

Lani je cijena paradajza u ovo vrijeme bila do maksimalnih 15 kuna po kilogramu, a sada skače i do tri eura. Vrijeme nam je ove godine napravilo dosta problema, tuča i kiše uništile urode, do kraja svibnja takoreći nismo mogli ništa. Kupci najčešće dođu, pitaju za cijenu i samo odu. Kupovali bi da je jeftinije, kažu prodavači