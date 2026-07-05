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NA SVETOM DUHU

Motociklist teško ozlijeđen u Zagrebu: U zavoju izgubio kontrolu i zabio se u betonski zid

Ilustracija policijske intervencije
Zeljko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
05.07.2026.
u 20:42

Liječnička pomoć pružena mu je u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice.

Na Svetom Duhu jučer je oko 18.50 sati, teško stradao 39-godišnji motociklst. Kretao se u smjeru sjevera, a dolaskom do zavoja, brzinu nije prilagodio uvjetima na cesti kako bi se mogao pravovremeno zaustaviti. Zbog neprilagođene brzine, motocikl je u zanošenju prešao na zapadnu kolničku traku, gdje je prednjim kotačem naletio na rubni kamen, a potom udario u betonski zid, izvijestila je zagrebačka policija.
 
U prometnoj nesreći 39-godišnji motociklist je teško ozlijeđen. Liječnička pomoć pružena mu je u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice.
FOTO Počeli su radovi na jednom od ključnih zagrebačkih križanja, trajat će do kraja kolovoza
Ilustracija policijske intervencije
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Ključne riječi
nesreća motorist Sveti Duh Zagreb

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