Motociklist teško ozlijeđen u Zagrebu: U zavoju izgubio kontrolu i zabio se u betonski zid

Na Svetom Duhu jučer je oko 18.50 sati, teško stradao 39-godišnji motociklst. Kretao se u smjeru sjevera, a dolaskom do zavoja, brzinu nije prilagodio uvjetima na cesti kako bi se mogao pravovremeno zaustaviti. Zbog neprilagođene brzine, motocikl je u zanošenju prešao na zapadnu kolničku traku, gdje je prednjim kotačem naletio na rubni kamen, a potom udario u betonski zid, izvijestila je zagrebačka policija.



U prometnoj nesreći 39-godišnji motociklist je teško ozlijeđen. Liječnička pomoć pružena mu je u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice.

FOTO Počeli su radovi na jednom od ključnih zagrebačkih križanja, trajat će do kraja kolovoza