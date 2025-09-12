Zbog servisa staje žičara Sljeme, u Zaprešiću izmjene u autobusnom prometu

Zbog redovnog mjesečnog servisnog pregleda, žičara Sljeme neće biti u pogonu u ponedjeljak i utorak, javljaju iz ZET-a. Za putovanje na Sljeme može se koristiti autobusna linija 140 (Mihaljevac - Sljeme). Riječ je o uobičajenim periodičnim aktivnostima kako bi se ispunili svi tehnički i sigurnosni preduvjeti za daljnji siguran i nesmetan rad žičare.

Zbog održavanja "Europskog tjedna mobilnosti u Zaprešiću" autobusna linija 182 (Zaprešić - Groblje Zaprešić - Šibice - Zaprešić Savska - Zaprešić) će pak od utorka do ponedjeljka, 22. rujna prometovati djelomično izmijenjenom trasom:

U polascima za Šibice:

Terminal Zaprešić - Ulica bana J. Jelačića - Ulica Vladimira Novaka (Stadion) - Ulica Pavla Lončara - Zagrebačka cesta - Šibice.

Šibice - Zagrebačka cesta - (desno) Ulica Obrubići - Željezničko stajalište Savska - Ulica Jože Malekovića - Ulica Ante Starčevića - terminal Zaprešić.

U polascima za groblje Zaprešić: