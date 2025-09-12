Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 131
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CHARLIE KIRK
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
BREAKING
FBI otkriva detalje o ubojici Charlieja Kirka: 'Imamo ga'
Poslušaj
Prijavi grešku
JAVLJAJU IZ ZET-A

Zbog servisa staje žičara Sljeme, u Zaprešiću izmjene u autobusnom prometu

Zagreb: Žičara Sljeme
Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
12.09.2025.
u 15:11

Zbog održavanja "Europskog tjedna mobilnosti u Zaprešiću" autobusna linija 182 (Zaprešić - Groblje Zaprešić - Šibice - Zaprešić Savska - Zaprešić) će pak od utorka do ponedjeljka, 22. rujna prometovati djelomično izmijenjenom trasom.

Zbog redovnog mjesečnog servisnog pregleda, žičara Sljeme neće biti u pogonu u ponedjeljak i utorak, javljaju iz ZET-a. Za putovanje na Sljeme može se koristiti autobusna linija 140 (Mihaljevac - Sljeme). Riječ je o uobičajenim periodičnim aktivnostima kako bi se ispunili svi tehnički i sigurnosni preduvjeti za daljnji siguran i nesmetan rad žičare.

Zbog održavanja "Europskog tjedna mobilnosti u Zaprešiću" autobusna linija 182 (Zaprešić - Groblje Zaprešić - Šibice - Zaprešić Savska - Zaprešić) će pak od utorka do ponedjeljka, 22. rujna prometovati djelomično izmijenjenom trasom:

U polascima za Šibice:

  • Terminal Zaprešić - Ulica bana J. Jelačića - Ulica Vladimira Novaka (Stadion) - Ulica Pavla Lončara - Zagrebačka cesta - Šibice.
  • Šibice - Zagrebačka cesta - (desno) Ulica Obrubići - Željezničko stajalište Savska - Ulica Jože Malekovića - Ulica Ante Starčevića - terminal Zaprešić.

U polascima za groblje Zaprešić:

  • Terminal Zaprešić - Ulica bana Josipa Jelačića - Ulica Vladimra Novaka (Stadion) - Ulica Pavla Lončara - Mokrička ulica - Zelengaj - Groblje Zaprešić - Zelengaj - Mokrička ulica - Zagrebačka cesta - Šibice.
  • Šibice - Zagrebačka cesta - (desno) Ulica Obrubići - Željezničko stajalište Savska - Ulica Jože Malekovića - Ulica Ante Starčevića - terminal Zaprešić.
Ključne riječi
žičara Sljeme izmjene u prometu ZET

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Priča o 70 godina KNAP-a
ZA IDUĆU GODINU

Zagrebačka županija dijeli 650 tisuća eura za kulturu: Prijave za projekte otvorene do 3. listopada

Broj projekata koje će sufinancirati Zagrebačke županija i financijski iznos po odobrenom projektu, ovisiti će o kvaliteti prijavljenih projekata i raspoloživim financijskim sredstvima. Pojedinačnom projektu najmanje se može dodijeliti 130, a najviše 30.000 eura, navodi se u odluci o raspisivanju Javnog poziva koja je, kao i sam Poziv, dostupna na mrežnoj stranici Zagrebačke županije.

Učitaj još