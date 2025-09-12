Zbog servisa staje žičara Sljeme, u Zaprešiću izmjene u autobusnom prometu

Zbog redovnog mjesečnog servisnog pregleda, žičara Sljeme neće biti u pogonu u ponedjeljak i utorak, javljaju iz ZET-a. Za putovanje na Sljeme može se koristiti autobusna linija 140 (Mihaljevac - Sljeme). Riječ je o uobičajenim periodičnim aktivnostima kako bi se ispunili svi tehnički i sigurnosni preduvjeti za daljnji siguran i nesmetan rad žičare.
Zbog održavanja "Europskog tjedna mobilnosti u Zaprešiću" autobusna linija 182 (Zaprešić - Groblje Zaprešić - Šibice - Zaprešić Savska - Zaprešić) će pak od utorka do ponedjeljka, 22. rujna prometovati djelomično izmijenjenom trasom:
U polascima za Šibice:
- Terminal Zaprešić - Ulica bana J. Jelačića - Ulica Vladimira Novaka (Stadion) - Ulica Pavla Lončara - Zagrebačka cesta - Šibice.
- Šibice - Zagrebačka cesta - (desno) Ulica Obrubići - Željezničko stajalište Savska - Ulica Jože Malekovića - Ulica Ante Starčevića - terminal Zaprešić.
U polascima za groblje Zaprešić:
- Terminal Zaprešić - Ulica bana Josipa Jelačića - Ulica Vladimra Novaka (Stadion) - Ulica Pavla Lončara - Mokrička ulica - Zelengaj - Groblje Zaprešić - Zelengaj - Mokrička ulica - Zagrebačka cesta - Šibice.
- Šibice - Zagrebačka cesta - (desno) Ulica Obrubići - Željezničko stajalište Savska - Ulica Jože Malekovića - Ulica Ante Starčevića - terminal Zaprešić.
NEVIĐEN LUKSUZ
FOTO Prodaje se vila iz snova pokraj Šibenika: Ima 12 soba, terasu s jacuzzijem i privatni sportski teren
VELIKA SVADBA
FOTO Bilo je to jedno od najskupljih hrvatskih vjenčanja, a brak manekenke i poduzetnika potrajao je pet godina
42
NOVI ULAZ U GRAD
Velike vijesti za Zagreb: Kinezi dobili golemi posao koji će transformirati promet u metropoli, a obećava se desetljećima
Gastro ritual na obali