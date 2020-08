Zbog radova u Ilici linije 127 i 128 od sutra voze djelomično izmijenjenom trasom

Sanira se sjeverni tramvajski kolosijeka na Ilici kod Bračunove ulice, pa će zbog tgoa autobusne linije 127 (Črnomerec - Mikulići) i 128 (Črnomerec - Lukšići) od sutra u 6 sati do sljedećeg ponedjeljka ujutro s terminala Črnomerec voziti izmijenjenim trasama. Nova trasa je Terminal Črnomerec – (desno) Ilica – (lijevo) Zagrebačka cesta – (lijevo) prilaz baruna Filipovića – (lijevo) Selska ulica – (lijevo) Ilica – (desno) Črnomerec - i dalje uobičajenim trasama do odredišta.

Novost je, podsjetimo, i to da autobusna linija 283 (Dubec - Brestje - Sesvete) od jutros pa do petka navečer, neće prometovati za Novo Brestje zbog asfaltiranja Ulice Kaktusa. Autobus će voziti slijedećom trasom: terminal Dubec – redovnom trasom do raskrižja Zagrebačke ulice i Ulice Kaktusa – (ravno) Zagrebačka ulica – u nastavku redovnom trasom do Sesveta. Pri povratku iz Sesveta, autobus vozi istom izmijenjenom trasom.