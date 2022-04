Zbog prvenstva u reliju zatvoren niz prometnica u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji

Zbog utrke Svjetskog prvenstva u reliju (WRC Croatia Rally) koje počinje u četvrtak, a završava u nedjelju policija će prekinuti promet na dijelovima lokalnih, županijskih i državnih cesta u gradu Zagrebu, Zagrebačkoj i još četiri županije prema sljedećem rasporedu:

Prilazna cesta uz Istočnu ogradu Zagrebačkog Velesajma (od Ulice J. Antalla do Av. Dubrovnik): do 25.04.2022. do 23:59h

Startni prostor/prostor ispred NSK - Ulica Hrvatske bratske zajednice: do 21.04.2022. do 23:59h

Južno i Istočno parkiralište kod Nacionalne i sveučilišne knjižnice: do 25.04.2022. od 00-24h

Istočno parkiralište kod Zagrebačkog Velesajma (južni dio): do 27.04.2022. od 00-24h

Istočno parkiralište kod Zagrebačkog Velesajma (sjeverni dio): do 25.04.2022. od 00-24h

U četvrtak, petak i subotu nova regulacija prometa očekuje se i na dijelovima Zagrebačke županije u Gradu Samoboru i Općini Klinča Sela. Raspored je:

Shakedown Okić: 06:00h do 16:30h

Drežnik Podokićki-Pograđe Podokićko-Dolec Podokićki: 05:30h do 18:00h

Mali Lipovec - Grdanjci (LC310870, LC310840, LC310800): 06:25h do 19:00h

Stojdraga - Budinjak - Gornja Vas (D546), Zona točenja goriva - Krašić javno parkiralište: 07:25h do 20:00h

Krašić - Vrškovac (ŽC3097, LC34009): 08:30h do 21:00h

Pećurkovo Brdo-Leskovac Barilovićki-Mrežnički Novaki(ŽC34079, ŽC34080, ŽC34070): 04:40h do 18:15h

WRC Croatia Rally ove godine očekuje i rekordan broj gledatelja, a predviđanja organizatora su da bi u posebnim fan zonama i uz stazu natjecanje moglo pratiti više od 350.000 ljudi iz svih dijelova Europe i svijeta. Obožavatelji atrakcija moći će vidjeti i revolucionarnu novu generaciju hibridnih Rally1 vozila. Hrvatska je mnogo puta navedena kao osvježenje i pravo iznenađenje u WRC kalendaru pa su organizatori dobili priliku sklopiti ugovor na tri godine. Između ostaloga, jedinice lokalne samouprave, turističke zajednice i druge institucije uz Vladu i Grad Zagreb donijele su odluku o sufinanciranju troškova organizacije natjecanja u 2022. te u narednim godinama.

WRC (World Rally Championship) ujedno je i najpopularnije automobilističko natjecanje u svijetu uz F1, a ove godine slavi 50 godina. WRC redovito prati preko 250 TV postaja i oko 836 milijuna ljudi godišnje u cijelom svijetu, a Hrvatska je, nakon dugogodišnjih nadmetanja s puno bogatijim državama, prošle godine prvi puta dobila priliku organizirati jednu etapu svjetskog prvenstva koja se održala u travnju u Zagrebu i okolici pod nazivom WRC Croatia Rally.