Završena obnova Remetske ceste, evo što je sve napravljeno za 650.000 eura

Završena je obnova Remetske ceste, javili su iz Grada Zagreba. Na dionici dugoj oko 1,2 kilometra za 650.000 eura, izvedeni su radovi kojima je, kako su napisali, povećana sigurnost i kvaliteta prometovanja za sve sudionike u prometu. Stavljeni su novi asfaltni slojevi, sanirani poklopci komunalnih instalacija i zamijenjeni DTK zdenci, obnovljeno je autobusno stajalište kod Krematorija, sa zapadna strana Remetske ceste i uvedena nova horizontalna i vertikalna prometna signalizacija, nabrojali su.

Obnovom je produžen vijek trajanja jedne od važnijih gradskih prometnica te su osigurani kvalitetniji uvjeti za svakodnevno prometovanje, zaključili su. Zbog asfaltiranja Remetske ceste, podsjetimo, na dijelu od Ulice Kameniti stol do Mirogojske ceste, u subotu je došlo do izmjena na autobusnim linijama 106, 203 i 226. Linija 106 nije bila u prometu, a na dijelu trase od Kaptola do Mirogoja prometovale su linije 203 i 226.