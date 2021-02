Zašto su protiv GUP-a Sesveta? Nećemo kozmetičke promjene, izgradite centar i sredite promet

Dobar pokušaj, ali ne bu išlo. Probajte ponovno – tako bi, u najkraćim crtama, udruga Zelene i plave Sesvete opisala prijedlog izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana (GUP) tog naselja koji se trebao naći na nedavnoj sjednici Gradske skupštine, no u zadnji je trenutak povučen. I to manje od 24 sata nakon što ih je posjetio gradonačelnik Milan Bandić i s njima se “konzultirao” upravo o dokumentu koji “propisuje” kako će se razvijati četvrt. Odvojen je od zagrebačkog GUP-a jer Sesvete kao bivša samostalna općina imaju svoje posebnosti, a današnja verzija iz 2003. naslijeđena je iz originala donesenog 1986. i korigirana nekoliko puta. Posljednje izmjene objavljene su 2015., a stanovnicima naselja očito nije bilo po volji ono što im se sada u planu nudi. I to zato što je, objašnjavaju predstavnici udruge, riječ uglavnom o kozmetičkim izmjenama.

U vrlo grubim crtama, u njima se spominje usmjerenje razvoja prema “zelenom” načinu života, nadogradnja planova uređenja samog središta četvrti, osiguranje preduvjeta za nove javne sadržaje, uređenje prostora tvornica Badel i Sljeme upotrebom “eko-friendly” rješenja... A to, smatraju u udruzi, ne zaslužuje ni mršavu “dvojku”.

Preseliti gospodarsku zonu

– Jer osim što je riječ o načelnim promjenama, njima se i ograničava razvoj četvrti, posebice gospodarski. Bili smo vrlo razočarani nacrtom – kaže predsjednik Anto Damjanović, zadovoljan što je prijedlog povučen.

A znaju o čemu govore, dodaju u udruzi, jer već niz godina s Gradom usko surađuju zato da najnapučenija zagrebačka četvrt postane novi, urbani istočni centar metropole. Pa podsjećaju i na popis dugogodišnjih zahtjeva čijim bi se ispunjenjem taj cilj i ostvario. Za početak, cijelu gospodarsku zonu, koja se nalazi južno od pruge, valjalo bi premjestiti iz centra četvrti i preseliti na krajnji istok, kod Sesvetskog Kraljevca. Na njezinu mjestu sagradilo bi se urbano gradsko središte, za što je Arhitektonski fakultet izradio i studiju.

– Riječ je o gradskom projektu prema kojem bi se preobrazilo područje mesne industrije i ondje smjestile glazbena škola, sud, policija, dom zdravlja... Sve ono što je stanovnicima Sesveta potrebno – kaže Radoslav Dumančić, a Damjanović dodaje kako je to prijeko potrebno jer je četvrt od posljednjih izmjena nabujala do 90 tisuća stanovnika.

– A javne su institucije iste kao i kad je ljudi bilo 30 tisuća – napominje Dumančić.

Uz “hub” za poduzetnike

Za lakšu realizaciju projekta pak potrebno je “odraditi” prvu veću korekciju GUP-a, prenamjenu prostora iz gospodarske u mješovitu namjenu. Tada bi se mogao ostvariti i još jedan veliki plan, pretvaranje dijela kompleksa Sljeme u visokotehnološki “hub” za poduzetnike i inovatore. Ondje bi se izgradili uredi, radionice, prostorije za sastanke, laboratoriji....

– Pokušavamo dovesti Sesvete u poziciju da idu u korak s vremenom. A sad ti projekti “sjede” u nekom podrumu – oštar je Damjanović.

Žele usto da se GUP-om na istome mjestu stvori zeleni koridor koji bi bio i spojnica između četvrti i njezina najnovijeg dijela, Novog Jelkovca, s kojim je trenutačna povezanost vrlo slaba. A preko pruge bi, da se povežu sjever i jug, sagradili dva podvožnjaka ili nadvožnjaka. Sve u svemu, zaključuju, sesvetski GUP je neadekvatan i ne odgovara na probleme četvrti pa su predstavnicima Grada predložili da se ide u izradu novog uz istovremene izmjene postojećeg.

A što bi voljeli vidjeti u svome naselju, pitali smo, dakako, i druge stanovnike Sesveta, koji mahom govore da je prioritet prometna infrastruktura. Žele, točnije, bolju povezanost između naselja i rado bi se riješili kilometarske kolone na ulazu u četvrt. Treba proširiti i zgrade suda, policije i doma zdravlja, navode također, a dobro bi im došlo i više parkirališnih mjesta. Oni u Novome Jelkovcu, pak, imaju cijeli set želja.

– Jer nemamo osnovno, poput bankomata, a ni plac – kaže Draženka Mekovec.